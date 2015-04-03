Банк ВТБ предоставляет кредит со взносом 0% на покупку нового авто Subaru

Банк ВТБ (Казахстан) предоставляет кредит на приобретение нового авто в автоцентре Subaru по Казахстану с первоначальным взносом от 0 %.

Продуктовая стратегия Банка ВТБ (Казахстан) направлена на удовлетворение потребностей клиентов путем предложения выгодных и качественных банковских продуктов и услуг. В рамках реализации данной стратегии Банк объявляет о начале совместной акции с официальным дистрибьютором Subaru в Казахстане, благодаря которой, клиенты Банка имеют возможность оформить кредит на покупку автомобиля Subaru с первоначальным взносом от 0 %.

В рамках программы автокредитования (автосалоны) можно получить заем до 20 000 000 тенге на срок до 7 лет.

Помимо автоцентра Subaru клиентам Банка доступен кредит на приобретение нового авто с первоначальным взносом от 0 % в следующих автосалонах: ТОО Моторная компания «Астана Моторс» (Алматы, Астана), ТОО «Автомир-Центр» (Караганда), ТОО «Terra Motors» (Астана), ТОО «АВТО ЦЕНТР-САРЫАРКА» (Астана), ТОО «Мицубиши Центр Астана «TERRA MOTORS» (Астана), ТОО «Автоцентр Актобе» (Актобе), ТОО «Актобе-Авто-Люкс» (Актобе).

С октября 2014 года Банк ВТБ (Казахстан) предоставляет кредиты на приобретение автотранспорта в автосалонах – партнерах Банка. На сегодня количество точек продаж Банка – составляет 27 автосалонов. По информации специалистов Банка, все чаще заемщики делают выбор в пользу покупки новых авто, так как основными преимуществами приобретения авто в салонах являются скорость оформления кредита и минимальный пакет документов– как правило, уехать на своем новом автомобиле можно в течение нескольких дней после обращения к менеджерам Банка.

Справочно:

ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) — это 100% дочерний Банк крупнейшего российского ОАО Банк ВТБ.

Лицензия Национального Банка РК №1.2.14/39 от 23 декабря 2014 года.

Банку присвоен международный рейтинг на уровне «BB+»/ прогноз «Негативный» от Агентства Standard & Poor’s.

Банк ВТБ и его дочерние компании образуют международную финансовую группу, ведущую свою деятельность на российском и зарубежных рынках. Группа ВТБ – это более 30 банков и финансовых компаний в 20 странах СНГ, Европы, Азии и Африки. Основной акционер ВТБ — Правительство Российской Федерации (60,9%).