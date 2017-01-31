«Газовый скандал» в Шымкенте прокомментировали авторы квитанций. Представители газоснабжающей организации города сразу расставили точки над «i» — к единому платежному документу (ЕПД) сами поставщики голубого топлива не имеют никакого отношения. Все, кто «приложил ручку» к показаниям газа и в итоге к многотысячным долгам горожан, работают в ТОО «Омега-XXI». Плюс к тому — код благоустройства, который, оказывается, имеет каждая квартира в Шымкенте.

Похоже, что сотрудники ТОО «Омега-XXI» последовали примеру тепловиков и поторопились напугать шымкентцев очередными долгами. Только вот напугать не вышло, в поисках правильных начислений горожане ринулись на газовые участки, которые встретили их долгими очередями. В очередях, полных эмоционального накала, можно было даже кино снимать. Что, собственно, абоненты Шымкента и сделали. Интернет запестрил роликами.

На фоне общего недовольства представители руководства ТОО «Омега-XXI» были вынуждены организовать специальный брифинг и озвучить «крайнего». «Крайним» оказался человеческий фактор. Причем, ответственность за огромные начисления биллинговая компания возложила как на контролеров, снимающих показания, так и на городских абонентов. В равных долях!

Историю образования у шымкентцев астрономических долгов рассказал Асхат Жайлаубек, заместитель директора по сбыту газа ТОО «Омега-XXI». Особенно впечатлил шымкентцев «код благоустройства».

Асхат Жайлаубек: «В конце года у нас были четкие указания со стороны заказчика, чтобы мы сняли у всех потребителей реальные показания газа. В связи с этим мы с 25 декабря обходили дома, чтобы снять фактические показания. Все эти завышенные показания образовались из-за того, что мы, когда приходили в квартиры или дома, не могли попасть в жилище и снять показания. Людей не было дома. И было принято решение со стороны руководства начислить по коду благоустройства этого дома. Допустим, у кого-то одна плита, у кого-то плита и водонагреватель, а у кого-то автономное отопление. В соответствии с этим кодом благоустройства мы им начислили кубы. Если абонент эти кубы не сжег, по обращению абонента мы эти показания фактически назад возвращали».

Похоже, что «код благоустройства» не устроил в общей массе жителей Енбекшинского района Шымкента.

Асхат Жайлаубек: «Что касается очереди в газовом участке в мкр. «Восток». Енбекшинский район у нас является самым большим, там у нас около 50 000 абонентов. В связи с этим мы организовали два газовых участка — один находится в 11 мкр., другой на «Востоке». Основные работники этой структуры находятся в 11 мкр., а в мкр. «Восток» — один менеджер и касса. Так как поступают жалобы на то, что образовались очереди в отделении в мкр. «Восток», сейчас мы планируем туда выделить еще дополнительно людей. Некоторое время у нас действовал номер WhatsApp по приему показаний и call-центр, но в связи с переходом с аналоговой на IP- телефонию, call-центр работал не в полном объеме. Сейчас мы все это запустили и теперь потребителям не нужно приходить, чтобы писать заявления на корректировку. Что касается call-центра, то мы, наконец, наладили работу и теперь вам достаточно сфотографировать свой счетчик и отправить по WhatsApp, чтобы вам скорректировали все показания».

В «Омеге» уверены, скандал раздувать не стоит.

Асхат Жайлаубек: «Никакого намерения заработать или обогатиться тем, что людям приписали лишние кубы, у нас не было. Все суммы, если кто-то уже оплатил, будут на лицевых счетах абонентов и, по мере сжигания объемов газа, они будут списываться. Особого ажиотажа вокруг этого, думаю, раздувать не стоит…»