Выдача пенсий в Шымкенте в сентябре сдвинется на несколько дней. В связи с праздничными днями выдача пенсий и пособий начнется не с первого сентября, как обычно, а с четвертого числа.

Задержка связана с тем, что первое сентября в этом году праздничный выходной — первый день Курбан Айта, а затем следуют 2 и 3 сентября — суббота и воскресенье.

К слову, в правительстве уже озвучили размеры минимальной пенсии в 2018 году. Ее размер составит 33745 тенге. А минимальная государственная базовая пенсионная выплата — до введения новых расчетов базовой пенсии с 1 июля 2018 года — 15274 тенге (сейчас 14466 тенге).

Именно с 1 июля 2018 года закончится уравниловка и базовая пенсия будет начисляться по новым правилам — чем больше стаж, тем выше выплата. О новом принципе начисления базовой пенсии и необходимости подтверждения стажа будущим пенсионерам читайте ЗДЕСЬ.