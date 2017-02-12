12 выходных и праздничных дней ожидает южноказахстанцев в марте. Только на Наурыз приходится пять дней непрерывного отдыха — с воскресенья 19 марта по четверг 23 марта.

Первым рабочим днем после праздников станет 24 марта. При этом суббота 18 марта объявлена рабочей. Поработав в пятницу 24 марта, на следующий день все работающие вновь отправляются отдыхать в субботу и воскресенье — 25 и 26 марта.

Выходные на Наурыз порадуют своей продолжительностью благодаря постановлению правительства о переносе дней отдыха.

Выходной и 8 марта. Международный женский день выпадает на среду. В итоге в первый месяц весны мы будем работать всего 19 дней.