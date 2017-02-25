Египет повысил стоимость визы в 2,5 раза

Египет сообщил о повышении стоимости своей визы в 2,5 раза. Ее цена составила 60 долларов вместо прежних 25 долларов, сообщает «Коммерсант».

По данным издания, распоряжение о повышении стоимости виз 16 февраля выпустил министр внутренних дел Египта Магди Абдель Гаффар. Глава МВД ввел новые правила пребывания иностранцев на территории страны, повысив сбор при получении документов на въезд как для туристов, так и для дипломатов. 23 февраля распоряжение утвердил МИД Египта. К исполнению соответствующего указания властей уже приступил международный аэропорт Каира.

Между тем, как заявил заместитель главы туристических палат Египта Мустафа Халиль, туристы из ряда стран по-прежнему бесплатно смогут въезжать в Шарм-эль-Шейх при условии, что не будут выезжать за пределы Синайского полуострова.