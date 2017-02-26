Как сохранить зубы целыми и здоровыми

Хотите сохранить свои зубы целыми и здоровыми, берите пример с французов, которые каждую свою трапезу заканчивают сыром. Это не только вкусно, но и очень полезно для зубов. Если сыру вы предпочитаете овощи-фрукты, то замените его морковкой или яблоком. Сырые овощи проведут механическую чистку, подобно зубной щетке. Что же касается сыра, то в нем содержатся вещества, которые предохраняют зубную эмаль от разрушения, говорят нам стоматологи.

Никто не спорит, что современная стоматология шагнула далеко вперед и лечить зубы сегодня почти совсем не больно. Но что-то я не замечала, чтобы кто-то с удовольствием бежал к зубному врачу. Видимо, сказывается память многих поколений, когда поход к зубному лекарю приравнивался к пытке. Да и услуги стоматологов не всем по карману. Вот и тянем мы до последнего – до флюса или невыносимой боли.

Зубные болезни похожи на все остальные – их тоже легче предупредить, чем лечить. И меры профилактики в общем-то совсем не хитрые. Нужно есть «правильную» пищу и ограничивать «неправильную», а еще с детства ухаживать за своими зубами.

Как приучить маленького ребенка чистить зубки после еды? Только своим собственным примером и никак иначе. Малышам бесполезно читать нотации, лет до 5-7 они будут учиться только глядя на нас. Если мама с папой утром и вечером стоят с щеткой у умывальника, то и ребенок попросит такую же щетку и станет чистить зубки.

Бывают обстоятельства, когда зубная щетка недоступна – например, неожиданно заночевали в гостях. Тогда после еды просто тщательно прополощите рот чистой водой. И воспользуйтесь зубочисткой, чтобы избавиться от кусочков пищи между зубами.

Зубы любят, когда их чистят основательно и не торопясь. Основательно – не значит из всех сил. Но достаточно интенсивно в течение 3-4 минут в направлении сверху вниз зубы верхней челюсти и снизу вверх – нижней. Особенно тщательно очищайте внутреннюю поверхность передних зубов нижней челюсти и внешнюю сторону коренных зубов верхней челюсти – эти места чаще всего «облюбовывает» зубной камень.

Какую зубную щетку выбрать – с синтетической щетиной средней жесткости. Именно такую считают самой эффективной. Впрочем пригодится и мягкая щеточка – ею хорошо массировать десны, для профилактики пародонтоза.

Еще один совет для здоровья десен. Если они иногда кровоточат, то каждое утро устраивайте им «тонизирующие» процедуры: до завтрака полощите рот водой комнатной температуры. Делайте это интенсивно, с силой надувая и втягивая щеки.

От чего еще следует защищать зубы с детства? В числе первых – всяческие сласти и сладкие напитки – газировки, магазинные фруктовые соки. Сахар, содержащийся в них, вреден зубам не сам по себе. Просто под воздействием бактерий, обитающих в полости рта, углеводы превращаются в кислоту, которая разрушает твердые ткани зуба. Вот так незаметно точит, как вода камень, а там, глядишь, и дырка.

Заставляйте свои челюсти работать, ешьте побольше грубой пищи. Мучная, жирная, мягкая пищи ускоряют образование зубного камня. А вот сырые овощи и фрукты – отличное средство профилактики.

Очень полезен для зубов фтор. Если в организме дефицит фтора, то устойчивость эмали к воздействию кислот заметно снижается. Содержится этот элемент в чае, салате, картофеле, орехах, баранине. Так что наше южное меню в этом смысле очень даже подходящее. Не забывайте и о зубных пастах с содержанием фтора. Стоматологи рекомендуют пользоваться ими по такой схеме: неделю вы чистите зубы фторсодержащей пастой, 3-4 недели – обычной.

Вредно ли отбеливание зубов? Единодушного мнения специалистов на этот вопрос я так и не нашла. Думаю, многие просто не хотят рубить сук, на котором сидят и лишиться дохода от этой весьма недешевой процедуры. Но все же у радикального отбеливания есть немало противников. Говорят, что препараты, которые используются в том процессе, содержат высокие концентрации хлора и гидроперита, вызывающие постепенное разрушение эмали.

Часто встречается рецепт домашнего отбеливания – обычной пищевой содой. Ее советуют периодически использовать, как зубной порошок, с капелькой лимонного сока. Но только если у вас не повреждены десны и не чувствительная эмаль зубов. Вообще же цвет зубов зависит от содержания различных микроэлементов в организме человека и многих других факторов. И белозубые от природы люди не могут похвастать самыми крепкими зубами. Вообще же наиболее здоровым считается их естественно-желтоватый цвет. К тому же ослепительно-жемчужные улыбки звезд больше не в моде. Сегодня все возвращается к естественности и натуральности.

Яна КОТТ