Как бесплатно попасть к стоматологу за счет ОСМС

С этого года Фонд социального медицинского страхования напрямую заключил договор со стоматологическими клиниками.

Частные организации будут самостоятельно отслеживать, сколько услуг они уже выполнили и сколько осталось по договору. Раньше этим занимались поликлиники по месту прикрепления.

Сабит Куралбек, директор филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» по г.Шымкенту:

«Между поликлиниками и стоматологическими организациями было много конфликтов, кто-то не предоставлял услуги, отсеивали, споров было много. Поэтому было решено на прямую заключить договор».

В плановом порядке бесплатную стоматологическую помощь оказывают только детям до 18 лет и беременным женщинам. Им доступны анестезия, рентген, пломбирование и удаление зуба. Экстренную помощь при острой зубной боли, в рамках ОСМС, смогут получить только отдельные социально уязвимые категории населения:

-ветераны Великой Отечественной войны;

-инвалиды;

-многодетные матери, награждённые подвесками «Алтын алка», «Кумис алка»;

-пенсионеры по возрасту;

-получатели адресной социальной помощи;

-пациенты с инфекционными, социально значимыми заболеваниями, представляющими опасность для окружающих;

-неработающие, ухаживающие за ребёнком-инвалидом;

-неработающие, ухаживающие за инвалидом I группы.

Клинику пациент может выбрать самостоятельно, без направления, на сайте fms.kz. Главное, чтобы пациент входил в одну из категорий и имел медицинские показания.

Сабит Куралбек, директор филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» по г.Шымкенту:

«Те, которые в январе не отработали деньги по итогам первого квартала снимаем и перенаправляем в клинику в которой спроса больше.Некоторые организации маленькие суммы быстро отрабатывает и больше не может принимать, потому что бюджет не позволяет в таком случае пациент должен пойти в другую клинику, где остались средства».

Фонд социального медицинского страхования» уже заключил договор с 92 поставщиками, из них: 3 государственные клиники, 89 частных, и 37 -первичной медико-санитарной помощи. Сумма заключенных соглашений составила более миллиарда тенге. С начала года экстренную помощь по ОСМС оказали на почти 132 миллиона тенге.

Гульбахар Рузденова, главный врач стоматологической поликлиники г.Шымкента:

«К нам в день в январе месяце приходили в среднем по 300- 400 человек за экстренной помощью.Например пенсионер приходит к нам и говорит, что нужно протезировать , а во рту множественный кариес или радикс-хронический пародонтит. В этих случаях обострения нет, поэтому мы по ОСМС не можем оказать помощь, если только обострение, например хронический пульпит или периодонтит в этих случаях оказываем экстренную помощь».

Юным пациентам по ОСМС кроме пломбирования, удаления и обезболивания зубов, предоставляется и бесплатная ортодонтическая помощь.

Гульбахар Рузденова, главный врач стоматологической поликлиники г.Шымкента

«По ОСМС мы стоматологическую помощь мы оказываем детям до 18 лет – это лечение, удаление, рентгенография, кроме этого мы оказываем ортодонтическую помощь детям с врожденной расширенной верхней губы твердого неба , детям из малообеспеченных семей в возрасте от 6 до 11 лет по показаниям , если кривые зубы или прикус неправильный мы бесплатно устанавливаем пластинки в остальных случаях все на платной основе».

Гражданам, которые не входят в социально уязвимые группы, стоматологическая помощь оказывается на платной основе.Система обязательного социального медицинского страхования действует с 1 января 2020 года. По словам специалистов, благодаря значительному росту финансирования здравоохранения ОСМС, пациенты могут получать дорогостоящие, высокотехнологичные медицинские услуги.

Сабит Куралбек,директор филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» по г.Шымкенту:

«Принцип ОСМС называется социальной и мы социально ответственны друг за друга.Есть два принципа здоровый платит за больного , богатый за бедного. Например 1 человек получает 70.000 тенге и у него берут 2 % у кого-то более 10 МЗП 600-700 тысяч у него берут 2 % и это 14.000, а услуга обоим оказывается одинаковая за счет других.В целом болеют 20 – 30 % населения остальные более менее здоровые их сбережения уходят в поддержку например от 70.000 2% — это 1400 тенге за год получится 16.000 тенге за эти деньги человек не вылечиться , если проблема с сердцем и нужен стенд , который стоит 1 000 000 тенге и здесь социальная ответственность гражданина, государства и работодателя.Государство платит ОСМС за социально уязвимые слои населения , а мы за себя платим и за нас еще платит работодатель.Один человек сам не сможет осилить лечение.

Казахстанцы, которые оплачивают взносы за ОСМС и представители льготных категорий граждан, имеют право на получение всех медицинских услуг. Если пациент столкнулся с отказом в оказании медицинской помощи, или ее оказали ненадлежащим образом, то можно обратиться в Фонд социального медицинского страхования.