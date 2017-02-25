Как в Шымкенте заставить уважать пассажиров общественного транспорта

Только все вместе мы можем заставить транспортные компании уважать нас, пассажиров, тех, за чей счет они, собственно, и живут. Примерно таким был лейтмотив общения заместителя руководителя отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкента Жаркына Байдуллаева в рамках проекта «Прямая связь».

За один час проекта в редакцию поступило больше десятка звонков. Вопросы приходили и на сайт Otyrar.kz.

– Нельзя ли пустить хотя бы один маршрут по улице Дамбовой. Сейчас нам, жителям Чапаевки, приходится идти около километра, чтобы-таки добраться до автобусной остановки. Автобус доезжает до рынка, но это очень неудобно. Если бы автобус хотя бы до центра ходил, было бы намного удобнее. Например, чтобы добраться до спорткомплексов или Дворца школьников, нам приходится пересаживаться на другой автобус. Да и за детей наших мы боимся. Я не верю, когда водители говорят, что им невыгодно ездить в наши края. Раньше ходил автобус, и всегда он был битком – здесь столько школьников и студентов. И еще, если пустите маршрут, сделайте его прямым, чтобы нам не приходилось ехать через мост, – настоящий крик души от жителей Чапаевки мы решили объединить в один общий вопрос.

– Сейчас на улице Дамбовой ведется реконструкция. И хотя дорога уже построена со всеми остановочными карманами, мы пока ее на свой баланс не приняли. Как только примем эту улицу, обязательно пустим по ней автобус. И я думаю, можно будет предусмотреть, чтобы он шел напрямую, до центра.

– Вы знаете, во всех СМИ прошла информация, что кондукторы не должны кричать на остановках. Недавно ехал в автобусе, так кондуктор горло свое надрывал на каждой остановке. Я и остальные пассажиры, сидевшие в салоне, сделали ему замечание, мол, распоряжение акима города вас не касается? Но и он, и водитель нагрубили, сказали, кому не нравится, могут дальше пешком добираться. Что можно сделать в этой ситуации?

– Прежде всего я предлагаю записать номер маршрута и госномер автобуса. После этого можете позвонить в наш отдел, либо написать заявление и принести его к нам. Поверьте, результат будет.

– Автобусы №№ 17а и 70 – настоящее мучение для жителей массива «Кайнар булак». Ни на дачный массив, ни с него никогда спокойно не уедешь. Автобусы набитые битком, едем, изогнувшись буквой «зю», простите. Но, видимо, водители считают это слишком легким наказанием для населения, поэтому нередко проскакивают остановки. Мы боимся им делать замечания, потому что и водители и кондукторы грубые, хамят. Водители всю дорогу переговариваются друг с другом по телефону. Часто один автобус останавливается на остановке и ждет, пока другой подъедет, чтобы пассажиров из одного салона в другой пересадить. Нельзя ли как-то решить нашу проблему? Мы давно уже присоединены к городу. Каждый день много народу ездит на работу и обратно, дети в школы, спортивные секции. Пожалуйста, сделайте что-нибудь, либо поменяйте нам пассажироперевозчика, – чуть ли не со слезами в голосе просила женщина на том конце провода.

– Мы в курсе проблемы. Более того, уже работаем над ее решением. Сейчас на стадии утверждения социальные маршруты, которые мы планируем запустить в ближайшее время. И один из таких маршрутов будет проходить через ваш район. Что касается хамства и бескультурья, я вызову руководство компании и обязательно проведу беседу.

– Я заметил интересную тенденцию. Из всех транспортных компаний единственная, кто обилечивает пассажиров, это «Гринбас». Как вы думаете решать вопрос сокрытия транспортными компаниями своих доходов, потому что без обилечивания пассажиров они просто не показывают свой доход, – поинтересовался один из читателей.

– Я с вами полностью согласен. Бумажное билетирование – дело временное. По заданию акима мы хотим внедрить систему электронного билетирования «Онай». Думаю, после ее внедрения вопрос решится.

– Я живу на «Кайтпасе». К нам ходит автобус маршрута №4. Он очень плохо ходит. Утром между 7:30 и 8:30 и вечером в час-пик его вообще не дождешься. А если и приедет, то в него невозможно втиснуться. Нельзя ли пустить дополнительные автобусы?

– Мы пересмотрим график движения этого маршрута.

– Очень прошу обратить внимание на работу компании, обслуживающей 47-й маршрут. Они никогда не доезжают до конечной. Иногда садишься в районе старого автовокзала, думаешь, спокойно доедешь до дома, а они на площади Ордабасы начинают всех предупреждать, что едут только до военкомата. Требуешь ехать до конечной, но они, не доезжая до конечной по ул. Алимбетова, ссылаясь на всевозможные причины, высаживают людей.

– Я обязательно вызову директора транспортной компании и проведу с ним беседу. Думаю, после встречи, водители изменят свой подход к работе.

– Я не знаю, к вам это относится или нет, но вот сейчас от университета «Шымкент» до остановки «Военкомат», которая всего в нескольких метрах находится от вуза, дойти невозможно – улица залита водой. Мы тут все только вплавь добраться можем. Ну что это такое?! Неужели нельзя как-то решить вопрос с ливневой канализацией?!

– Я передам ваш вопрос компетентным органам.

– От имени всех жителей отделения Тельмана прошу заменить маленькие «ГАЗели» на большие автобусы. Улицы у нас хорошие, широкие, народу живет много, транспортом пользуются все, а ездит только «ГАЗель». Очень неудобно.

– Как только у нас закончится контракт с компанией, обслуживающей маршрут №3, мы будем заменять «ГАЗели» на автобусы. Кроме того, на узких улицах вместо старых «ГАЗелей» будет ездить «ГАЗель» NEXT, они более вместительные, чем обычные.

– Не кажется ли вам, что многие маршруты города пора уже пересмотреть и оптимизировать?

– Согласен с вами. В прошлом году управление ПТ и АД ЮКО провело тендер на проведение работ по оптимизации маршрутной сети города Шымкента. Сейчас они выносят на утверждение свои предложения. Думаю, итоги будут уже в ближайшие месяц-два. Согласно плану, у нас увеличится количество маршрутов, изменятся схемы движения. Сейчас над этим работает институт транспорта.

– Мы живем в мкр. «Нурсат». Здесь нет ни одной русской школы. Детей возим в школу №35 возле водоканала – это на сегодняшний день, ближайшая к нам школа с русским языком обучения. Дети, пока доберутся до школы, вынуждены переходить четыре огромных перекрестка. А потом еще до школы сколько идти. В вечернее время за детей боимся, иногда автобусы их просто не забирают. Нельзя ли пустить хотя бы один автобус от мкр. «Нурсат» прямо до школы?

– Сейчас мы изучаем маршрутную сеть города и обязательно внесем предложение, которое вы сейчас озвучили.

– Вас беспокоит диспетчер городского акимата Арапат. У меня к вам два вопроса. Первый – есть ли у вашей центральной диспетчерской службы телефон, позвонив на который жители могли бы задать свои вопросы, пожаловаться? Потому что к нам когда звонят, мы даже не знаем, какой номер подсказать людям.

– В ЦДС сейчас, к сожалению, городского номера нет. Но работает сотовый 8775 787 0281. Звонки принимает Куаныш.

– Второй вопрос касается остановки «Колос». Я предлагаю вам проехаться до этой остановки и попробовать по пешеходному переходу перейти дорогу – он до половины заставлен автобусами. Приходится между ними лавировать. Чтобы увидеть номер подъехавшего маршрута, также нужно выйти на полдороги, что само по себе очень опасно, согласитесь. Далее, на переходе, прямо по середине открытый лоток. Иногда, во время ливней или обильного снега, его не видно, и люди проваливаются в него. На самой остановке автобусы стоят по 5-6 минут. Там дежурят ЦДС-ники, но водители их требования игнорируют. Теперь по поводу остановки. От дождя под нею не скроешься, летом, в жару люди за нею прячутся от солнца. Скамейка маленькая, железная, вечно мокрая. Для чего сделали такую остановку, чтобы она пустовала, а полсотни ожидающих своего автобуса человек, стояли где угодно, только не на ней?! Я уже не к вам первому обращаюсь с просьбой навести порядок. Я убедительно вас прошу сделать что-нибудь, в противном случае, я зайду на прием к акиму и все документы, фотографии, видео, как из-за пробок людей сбивают на остановке, все это предоставлю с подробным отчетом.

– Спасибо, я передам ваш вопрос своему руководству.

– На днях, когда был сильный ливень, водитель маршрута 145 с госномером 548 высадил меня на улице, не доехав до конечной двух остановок. Я пожилой, мне 75 лет, инвалид второй группы, просил их доехать до конечной, но они сказали, что все, их работа закончена. Пока добрался до дома, я весь до нитки промок, теперь вот, лечусь. Можно ли их как-то наказать? Я ведь просил, чтобы они свои обязанности выполнили.

Для водителя и кондуктора работа в компании окончена…

– Для водителя и кондуктора этой газели работа действительно окончена. Мы их уволим, – заверил Жаркын Байдуллаев своего собеседника и после завершения разговора созвонился со своим подчиненным, чтобы и водитель, и кондуктор, и руководитель компании приехали в отдел транспорта.

И в завершение встречи мы озвучили вопрос, поступивший в рубрику «Народная новость» сайта otyrar.kz. Жительница Шымкента интересовалась, можно ли пустить транспорт до городской детской больницы в мкр. «Асар»: «…Едет в больницу из городского транспорта один только 8 маршрут, который ездит с интервалами в 1 час! Я пишу этот пост по просьбе врачей и медицинского персонала, по просьбе матерей, чьих детей привезли на скорой помощи, но их не положили в больницу, а отправили обратно домой, прошу обратить внимание акима города Шымкента! Обеспечьте транспорт на городскую больницу, для медперсонала, чтобы могли приезжать вовремя на работу и уезжать домой вовремя, а не стоять на остановке и ждать целый час автобус. Пустите несколько линий на маршрут город-больница, и дайте больнице хотя бы один автобус или газель, чтобы ночью после 20:00 и до утра могли добираться домой дети и их мамы».

Жаркын Байдуллаев согласился – жалоб на работу этого маршрута немало: «Мы согласны, что он плохо ездит. Компания-перевозчик, ссылается на нерентабельность. Мы разработали 10 социальных маршрутов и один из них будет охватывать и детскую больницу в «Асаре». Запустим мы эти маршруты после конкурса, который скоро пройдет».

Если у вас есть вопросы, связанные с работой городского общественного транспорта, вы можете задать их, позвонив в отдел ПТ и АД города Шымкента, по телефону: 53-61-55.