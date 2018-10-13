Почему не очищают ирригационные лотки во дворах, когда в дома микрорайонов придет бесперебойное горячее водоснабжение, почему отказали в соцработнике – об этом и многом другом спрашивали акима Енбекшинского района Галыма Ильясова.

«В нашем доме сервисная компания делала ремонт, только получилось так, что отремонтировали подвал лишь одного подъезда. А остальные так и остались. Мастера говорят, что у них средства закончились, поэтому в остальных подъездах ничего менять не будут. Так мы же зимой замерзнем! И почему только в одном подъезде сделали?! И второй вопрос – в нашем дворе лотки ирригационные уже старые, поломанные. Где-то забились совсем, неужели нельзя это отремонтировать?» – поинтересовалась Людмила Кириченко, жительница дома №42 16 мкр.

Галым Ильясов пообещал решить вопрос: «С сервисной компанией мы переговорим, чтобы они сделали у вас в доме все работы. Думаю, сумеем их убедить. А что касается лотков, у нас такие проблемы есть и по 18 микрорайону, и по 16, и по мкр. Восток. Мы подавали заявки на ремонт дворов, но все упирается в финансирование. Как только выделят средства, приступим. И сегодня, вы, наверное, слышали Послание Президента Казахстана, он отметил, что большое внимание будет уделяться именно благоустройству дворов. Так что думаю, этот вопрос тоже обязательно решится».

Александра Вдовченко пожаловалась, что проблему свою не может решить на протяжении трех лет: «Я живу по улице Толстого. Три года назад я подавала заявление в отдел ЖКХ, чтобы прочистили лотки, потому что в сезон дождей ливневые стоки подтапливают мой дом. Но результата никакого. Помогите, пожалуйста».

«Я обязательно переговорю с компанией «Югдорсервис», чтобы они прочистили эти лотки. Думаю, ваш дом больше подтапливать не будет», – пообещал Галым Ильясов.

Инвалид второй группы Зинаида Михайлова рассказала, что обратилась в социальную службу за выделением ей социального работника, вот только: «Когда я им сказала, что я не ходячая, они нашли какие-то там лазейки в законодательстве и сказали: «У вас есть двое детей – вам соцработник не положен». Но мы с супругом одиноко проживающие пенсионеры. Живем в населенном пункте «Базаркакпа», это самая что ни на есть окраина Шымкента. Дети наши и сами уже пенсионеры и живут в городе. Неужели нельзя как-то выделить нам социального работника?»

«Я переговорю с управлением занятости и социальной защиты города Шымкента, и если по закону вам положен соцработник, вам его выделят, обещаю», – заверил аким Енбекшинского района.

«Объясните, пожалуйста, что за ядовитые выбросы происходят ночами? Такие, что дышать тяжело и обостряются заболевания? Я живу в 12 мкр. Иногда прямо невозможно спать с открытыми окнами – такой едкий запах в воздухе стоит. И еще один вопрос, касающийся объявлений. Мы вот прочитали в «РАБАТе», хорошую акцию журналисты объявили. Мы тоже боремся, но у нас каждый день одно и то же. И потом мы дверь в свой подъезд заказывали на свои деньги, так какое право они имеют обклеивать наше имущество своими объявлениями?! Может акимату продумать и установить хотя бы пластиковые щитки для этих объявлений?» – поинтересовалась Александра Репп.

Аким района пообещал не только разобраться, что за выбросы происходят, но и призвал жителей быть активными: «Что касается объявлений, мы тоже ведем с ними борьбу. Снимаем, передаем все местной полицейской службе (МПС). Они должны по ним работать. Но у меня к вам просьба. Вы – жители этого дома, сами говорите, что дверь – ваша собственность. Так почему бы вам не написать заявление в правоохранительные органы, в суд о привлечении к ответственности тех, кто вешает объявления и портит ваше имущество? Сфотографируйте все объявления – приобщите их к заявлению и думаю, это навсегда отобьет у кого-либо охоту завешивать ваш подъезд и дверь объявлениями. Что касается щитков для объявлений, то в городе они есть. Но объявления предпочитают вешать там, где обычно ходят люди. И щитки, как правило, не используются».

Нина Волкова, жительница мкр. Север спросила – когда, наконец, решится вопрос с горячей водой в микрорайонах: «Ведь уже четвертый год подряд летом, как только заканчивается отопительный сезон, нам отключают горячую воду. В этом году обещали нас подсоединить к котельной в Нурсате, но так ничего и не было сделано. Получается, кто-то не может договориться, а страдаем мы – простые люди. У меня, например, в доме есть бабушки 80-летние – в баню их никто не поведет, да и не дойдут они. Или, если не можете ничего сделать, давайте, мы установим у себя газовые колонки».

«Газовые колонки в ваших домах устанавливать запрещено – это вопрос безопасности. Действительно, ТЭЦ-3 из-за долгов перед поставщиком газа перестала подавать горячую воду. Планировали подключить микрорайоны к котельной в Нурсате, и даже начали прокладывать трассу, но закончилось финансирование. Сейчас решается вопрос о передаче котельной в мкр. Сайрам на баланс города. После этого мы сможем все микрорайоны подключить к этой котельной. А ее плюс в том, что она работает как на газе, так и на мазуте. Поэтому, думаю, в дальнейшем проблем с горячей водой не будет», – ответил Галым Ильясов.

«По нашей улице Сасбукаева (быв. Тимирязева) раньше ходили три автобуса №№14, 19 и 72. Но сейчас ни один не ходит. Ни в школу, ни в город. Ни в поликлинику добраться невозможно. Помогите, пожалуйста, посодействуйте, чтобы нам хотя бы один автобус пустили», – попросила Евгения Реутова.

«Эти маршруты в свое время были отменены из-за нерентабельности. Но в этом году планируется, что в город придут 300 новых автобусов, в следующем – 700. Кроме того, у акимата есть программа по дотированию таких нерентабельных маршрутов. Надеюсь, решат вопрос и по вашей улице в рамках этой программы», – ответил аким района.

А следующая наша читательница обвинила акимат в том, что его специалисты оставили микрорайоны без внимания, забросили совсем: «У нас же ни сквера нет, ни аллеи, где можно было бы пройтись. Неужели так трудно хотя бы фонтанчик установить? Раньше по Рыскулова хотя бы поливные стояли, а сейчас все сухо. Да и во дворах посмотрите, умирает все – даже выйти в такой двор не хочется. Еще и в парковку весь двор превратили».

Но глава района напомнил – озеленение дворов зависит от самих жителей: «Жителям тоже надо быть поактивнее. У нас же есть дворы, где жители и деревья, и цветы сажают, и украшают, и за игровыми элементами на площадках следят. А если машина припаркована на газоне или на игровой площадке, то вам нужно обратиться с заявлением в полицию, чтобы водителя привлекли к ответственности. Что касается сквера, то после того, как решится вопрос по дворцу «Фосфорник» и прилегающей земли, мы обязательно благоустроим эту территорию и сделаем там зеленую зону».

Хакима Змеевская, жительница населенного пункта Базаркакпа пожаловалась на качество питьевой воды: «У нас большие проблемы с водопроводом. Он был построен в 60-х годах прошлого века. Воду там дают по два часа в сутки. Мы ее набираем. А когда в ведро с водой опустишь кружку, она вся масляная становится, ее потом только содой отмывать. А мы вынуждены такую воду пить! Почему никто не проверит качество воды? А нам еще зачем-то канализацию провели. Зачем? Лучше бы водопровод новый. А еще наша больница находится так далеко – туда никакой транспорт не ходит. И если до обеда ты еще как-то можешь добраться туда, после обеда все, домой не приедешь. Нельзя ли нам хотя бы медпункт поставить?»

Галым Ильясов объяснил, что пока не будет завершена геологоразведка, даже к разработке ПСД приступать бессмысленно: «Сейчас в вашем районе ведутся геологоразведочные работы, чтобы точно знать, где лучше бурить, чтобы вода там была наверняка. Поэтому, как только завершатся эти изыскания, мы сможем приступить к разработке ПСД. И только после этого, как только выделят средства – непосредственно к бурению и прокладке водопровода. По поводу медпункта отработаем этот вопрос с управлением здравоохранения Шымкента. И попросим, чтобы вам выделили автобус до больницы».

Жительница улицы Сайрамской Насибулина попросила решить вопрос с остановкой на оптовом рынке «Акбар»: «Раньше она была, но ее убрали, сказали, в целях безопасности. А на самом деле просто лишили всех пенсионеров и людей не очень высокого достатка покупать продукты по оптовым ценам. Потому что после переноса остановки с сумками не добраться. А что сделали на месте остановки? Стоянку! Теперь там машины стоят в два ряда и, как была пробка на этом участке, так и осталась, только хуже стало!»

Галым Ильясов записал просьбу женщины и пообещал передать ее в Аль-Фарабийский акимат (куда территориально относится остановка) и управление транспорта.

Напоминаем, что акимат Енбекшинского района никуда не переезжал. Он также находится по адресу: ул. Толстого, 119. Телефоны: 43–31–98 и 53–27–43.

Саида Турсуметова