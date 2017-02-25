Казахстанцы берут кредиты на пышные похороны и строительство мазаров

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Мусульманское кладбище
Иллюстративное фото

В Казахстане хотят законодательно ограничить расходы на похороны. В скором времени в стране будет представлен законопроект, в котором пропишут все правила погребения и облагораживания могил, сообщает телеканал «Астана».

В комбинате похоронных услуг Алматы рассказали, что зачастую казахстанцы обращаются в банки за кредитами, чтобы построить достойный мазар.

«Сейчас в Казахстане предпринимаются попытки как раз-таки ограничить расходы на погребение, которые сейчас на данный момент приняли чудовищные формы. В некоторых регионах Казахстана люди даже берут кредиты для того, чтобы произвести ритуал захоронения, построить мазары, надгробные сооружения», — рассказал директор ТОО «Спецкомбинат ритуальных услуг Алматы» Марат Исмаилов.

Как отмечает телеканал, правила для погребений уже разработало духовное управление мусульман Казахстана. В документе, в частности, говорится, что не обязательно ставить мраморные оградки и памятники. Достаточно лишь огородить место упокоения близкого родственника.

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1 Комментарий Включено "Казахстанцы берут кредиты на пышные похороны и строительство мазаров"

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Мистер Ын

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