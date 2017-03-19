Расчет базовой пенсии, справка о доходах и прочие пенсионные тонкости… Как правильно уйти на пенсию, чтобы в последствии не жалеть об упущенных выплатах. Специалисты по пенсионным выплатам рассказали об особенностях начисления пенсии.

По расчету базовой пенсии

«Прочитала проект по расчету базовой пенсии с 1 июля 2018 года. Там указано, что базовая пенсия будет рассчитываться, исходя из стажа участия в пенсионной системе, и, что с 01.01 1998 года стаж будут считать, исходя из отчислений в НПФ, где будут учитываться только те месяцы, в которых были эти отчисления и что дополнительные справки не нужны. Дело в том, что организация, в которой я работаю, в 1998, 1999 и семь месяцев 2000 года, а также шесть месяцев 2001 года и другие года не делала ежемесячно отчисления в НПФ (в одном месяце сразу перечисляли за несколько месяцев), т.к. не полностью шло финансирование. Как быть?» Ольга Владимировна.

Ответ: «Как вы уже знаете, в настоящее время базовая пенсия назначается всем в одинаковом размере без учета трудового стажа, а с 1 июля 2018 года будет применен новый подход к ее назначению. Базовая пенсия будет исчисляться с учетом трудового стажа, как до 1 января 1998 года, так и после 1 января 1998 года с учетом участия в накопительной пенсионной системе. Стаж до 1 января 1998 года будет исчисляться из трудовых книжек, архивных справок, а после 1 января 1998 года – по имеющимся сведениям в государственной базе данных по 10% взносам, то есть по факту перечисления пенсионных взносов. Предоставление дополнительных документов от получателя пенсионных выплат, не требуется».

Ухожу на пенсию в октябре

«Всем пенсионерам, которые вышли на пенсию до 1 июля 2017 года, солидарная пенсия будет повышена с 1 июля на 11%. Я ухожу на пенсию в октябре 2017 года, то есть эти 11% я не получу, так как они не заложены в МРП и моя пенсия будет рассчитана, исходя из 41 на 2269 тенге. Получается, что те, кто вышел на пенсию в первой половине 2017 года будут получать пенсию на 6000 тенге больше, чем те, кто выйдет на пенсию во второй половине 2017 года. У меня вопрос: будет ли повышен с 1 июля 2017 года максимальный доход, учитываемый для исчисления размера назначенных пенсий с 41 МРП до?» Ольга Владимировна.

Ответ: «В 2017 году размеры пенсий будут повышены дважды. С января т. г. уже произведено повышение пенсий на 9%, с 1 июля 2017 года планируется повысить пенсии по возрасту и за выслугу лет еще на 11%, что в результате обеспечит их рост до 20 процентов по отношению к 2016 году. С целью реализации вышеуказанных поручений разработан проект Закона, предусматривающий внесение изменений в ряд законодательных актов, в том числе в пенсионное законодательство. Проектом Закона в целях обеспечения сопоставимости в размерах пенсий, назначенных в первом полугодии 2017 года с учетом повышения до 20 процентов, и пенсий, назначенных во втором полугодии этого года, предусмотрено повышение максимального размера дохода, принимаемого для назначения пенсии по возрасту, с 41 до 46 месячных расчетных показателей (с 93029 тенге до 104374 тенге). В настоящее время проект Закона находится на рассмотрении Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан».

Входит ли в трудовой стаж до 1998 года учет на бирже труда

«Скажите пожалуйста:

1. Засчитывается ли трудовой стаж до 1998 года, если моя мама состояла на учете на бирже труда как безработная?

2. Она одновременно стояла на бирже и работала техничкой, засчитается ли этот период в трудовой стаж на основании выписки с приказов?» Евгения Александровна.

Ответ: «Согласно нормам действующего пенсионного законодательства, при исчислении трудового стажа для назначения пенсионных выплат по возрасту засчитывается работа по трудовым договорам, оплачиваемая физическими и юридическими лицами. Документом, подтверждающим трудовой стаж является трудовая книжка, а если записи о трудовой деятельности не внесены в трудовую книжку или имеются исправления, то справка архивных учреждений или с места работы. Период нахождения на учете, в качестве безработного в центре занятости, в трудовой стаж для исчисления пенсии не учитывается».

Справка о доходах для начисления пенсии

«Я работаю в частном предприятии, организация на грани закрытия, пенсионный возраст у меня наступит в сентябре 2020 года. Из закона знаю, что для назначения пенсионных выплат по возрасту среди прочих документов должен буду предоставить: справку о суммах дохода, выплаченных физическому лицу и осуществленных с дохода обязательных пенсионных взносов. В случае ликвидации организации (предприятия) представляется архивная справка с указанием сведений о доходе. Как быть?»

Ответ: «Поясняем, что в соответствии с действующим Законом РК «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» (далее-Закон) право на солидарную пенсию имеют: женщины по достижении 58 лет (в период с 2018 по 2027 год возраст женщин ежегодно повышается на 6 месяцев). При определении размера пенсии играет роль не только количество лет выработанного трудового стажа (следует при этом отметить, что он учитывается до 1 января 1998 года), а также и величина среднемесячного дохода, которую получали в предпенсионный период. Полные пенсии назначаются при обязательном стаже работы 20 лет для женщин и предоставленного среднемесячного дохода за любые идущие три года подряд, начиная за период с 1995 года и до выхода на пенсию.

Если же граждане не имеют полного требуемого стажа, то размер солидарной пенсии рассчитывается, как доля от полной пенсии пропорционально имеющемуся на 1 января 1998 года трудовому стажу. При подсчете трудового стажа для назначения пенсии учитываются фактически отработанные периоды работы, при этом условие непрерывности стажа не требуется. Также следует учесть, что наряду с солидарной пенсией каждый пенсионер получает государственную базовую пенсию, размер которой на сегодня одинаковый для всех получателей, но в перспективе с 1 июля 2018 года будет дифференцирован от периода участия в пенсионной (как солидарной, так и накопительной) системе. Если пенсионер будет иметь более 35 лет стажа, то она будет выплачиваться в размере 100 процентов прожиточного минимума, установленного на соответствующий год.

Немаловажное значение имеет и возможность получения нынешними пенсионерами пенсионных выплат по накопительной системе за счет сформированных пенсионных отчислений. Для получения более детальной консультации рекомендуем Вам обратиться в Государственную корпорацию «Правительство для граждан» или в Департамент Комитета труда, социальной защиты и миграции по месту жительства».