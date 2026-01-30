Пенсионная система под давлением: как сбалансировать выплаты и бюджет

Пенсионная система в центре дискуссий. Экономисты говорят, рост выплат и старение населения усиливают нагрузку на бюджет. Но предупреждают, что сокращение выплат может ударить не только по самим пенсионерам, но и по потреблению и бизнесу. Поэтому главная задача найти сбалансированные решения.

По данным минтруда, в прошлом году на выплату пенсий из республиканского бюджета направили свыше четырёх триллионов тенге. В этом году размеры базовой и минимальной пенсии увеличили, для пенсионеров это ощутимая поддержка, но для бюджета дополнительные расходы.

Эксперты предупреждают: рост пенсионных выплат постепенно превращается в увеличивающуюся нагрузку, особенно на фоне стремительного старения населения.

«Коэффициент замещения, то есть сколько будет приходиться работающих, там, на одного пенсионера, это будет уменьшаться, да. В соответствии с этим, да, будет нагрузка, да, на пенсионную систему. Люди когда будут выходить на пенсию, которые уже начали участвовать в этом накопительной системе, тогда нагрузка получается в любом случае ЕНПФ перейдет», — Жаныбек Айгазин, генеральный директор AERC.

В правительстве ранее заявляли, что в ближайшие три года планируется сокращение социальных расходов. Но эксперты считают, проблему нельзя решать за счёт урезания поддержки населения. По их мнению, куда эффективнее искать дополнительные источники доходов и повышать наполняемость бюджета.

«Недропользователями вопросы решать, другое направление – это эффективность квази-государственного сектора, то есть активы всяких фондов. Это огромные деньги, огромные активы. Если эффективность их использования повысить, то это тоже снимет проблемы с наполнением бюджета. Путей здесь несколько, поэтому считать, что нам надо сделать нищее население», — Марат Каирленов, директор «УЛАГАТ КОНСАЛТИНГ ГРУПП».

Эксперты говорят, массовые изъятия средств из пенсионных счетов и сравнительно невысокая доходность фонда также не играет на руку бюджету и не снимает с него нагрузку. Но подчёркивают, расходы пенсионеров это значимая часть внутреннего спроса в экономике.

Снижение их покупательской активности может привести к падению доходов бизнеса, от продуктовых магазинов до аптек и сферы услуг. Поэтому главная задача не сокращать выплаты, а искать пути сохранения социальной стабильности.