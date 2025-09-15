Кому могут ограничить пенсии и пособия?

В Казахстане обсуждают изменения в социальный кодекс, которые могут ограничить выплату пенсий и пособий.

Мониторинг минтруда и социальной защиты показал, что более 100 тысяч получателей не имеют постоянной прописки. Кроме того, часть пенсионеров и людей с инвалидностью, находящихся на полном государственном обеспечении в домах престарелых, психоневрологических стационарах или в колониях, получают выплаты на специальные счета.

Между тем их содержание обходится государству в более чем 92 млрд тенге в год. Возникает дисбаланс: одни полностью содержатся за счет бюджета и продолжают получать выплаты, а другие — живут самостоятельно на свои пенсии и пособия.

«В целях обеспечения целевого расходования бюджетных средств предлагается приостанавливать выплату пенсий и пособий лицам, по которым не подтверждаются сведения о постоянном проживании на территории Республики Казахстан. Также, в целях обеспечения социальной справедливости и исключения двойного финансирования на социальное обеспечение предлагается приостанавливать выплату пенсий и пособий на период проживания получателей в центрах оказания специальных социальных услуг или их нахождения в учреждениях уголовно-исполнительной системы», — сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК на портале НПА.

Документ вынесен на публичное обсуждение и будет находиться там до 24 сентября. Эксперты подчеркивают: каждый случай нужно рассматривать индивидуально, чтобы пенсионеры не оставались без выплат.

Жаныбек Айгазин, генеральный директор AERC: «Система социального обеспечения — это функциональная группа у нас, по ней затраты составляют примерно пятую часть всех затрат государственного бюджета. Ну, в принципе, так же, как в республиканском бюджете. Это значительная сумма, причем вместе с образованием и здравоохранением они там больше 50% всего общего бюджета. Да, вот эти были там иждивенчества. Но, с другой стороны, есть группа людей, которые находятся в МСУ, в медико-социальных организациях, так называемые паллиативные. То есть, если он паллиативный больной, у него достаточно степени инвалидности, и он не получает, они в любом случае, помимо того, что они находятся на обеспечении государства, в любом случае, есть те потребности, которые не закрываются полностью государством».

С 15 сентября казахстанцы больше не смогут использовать пенсионные накопления для лечения зубов. Агентство по финмониторингу выявило фиктивные схемы: под видом стоматологических услуг незаконно обналичили около 200 млрд тенге через частные клиники.

Эксперты говорят, с одной стороны решение верное, с другой не каждый может позволить себе дорогостоящие стоматологические услуги.

Жаныбек Айгазин, генеральный директор AERC: «Доходность должна превышать этот уровень инфляции, понимаете, значит просто деньги быстрее съедаются. Поэтому все любые возможности по изъятию всегда, естественно, надо просто пресекать, я, конечно, за то, чтобы не было этого. Но, с другой стороны, можно и понять наших граждан, потому что многие стоматологические операции они дорогие».

Прием заявок приостановят с 15 сентября 2025 года по 15 апреля 2026 года.