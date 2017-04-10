В Шымкенте разбит еще один парк по программе «Шаткал». Благоустройством парка займутся три депутата ЮКО — Кайрат Балабиев, Рашкуль Оспаналиева и Нуралы Абишев. Это четвертый по счету парк из 14 запланированных по программе озеленения.

Новый парк расположился на пересечении улиц К. Толеметова и автодороги Алматы-Термез. Глава региона Жансеит Туймебаев в парке и посадил дерево. Аким области выразил благодарность депутатам областного маслихата за поддержку в обеспечении зелеными насаждениями 17 гектаров зоны отдыха.

«Общая площадь 14 парков, которые будут возведены в рамках программы «Шаткал», составят 226 гектаров. На первом этапе озеленения будут посажены деревья и установлена система капельного орошения. На втором этапе благоустройства ответственные учреждения должны построить дорогу и заняться освещением парков. На третьем этапе развития планируется проведение строительных работ в местах отдыха и детских игровых площадках. Убежден, что зона отдыха, где сегодня депутаты посадили деревья, станет комфортным местом для будущего поколения», — отметил Жансеит Туймебаев.

Наряду с этим, в парке будут посажены четыре тысячи лиственных деревьев: тальник и клен. Благоустройством именно этого парка займутся три депутата областного маслихата – Кайрат Балабиев, Рашкуль Оспаналиева и Нуралы Абишев.

Секретарь областного маслихата К. Балабиев, посадив три тысячи саженцев на территории в восемь гектаров, расположеннй на пересечении улиц К. Толеметова и Т. Утегенова, на сегодня занимается благоустройством.

Р. Оспаналиева и Н. Абишев взяли на контроль еще 10 гектаров земли, которые находятся за пересечением улиц К. Толеметова и Т. Утегенова.

В настоящее время в Шымкенте насчитывается восемь парков, общая площадь которых составляет 300 гектаров. Так же на 104 улицах города высажены деревья.

Планируется, что в ближайшее время при реализации 47 парков по программе «Шаткал» общая площадь лесного покрова составит 16 тысячи гектаров. Каждому жителю областного центра необходимо как минимум около 16 квадратных метров зеленых насаждений. Данная необходимость будет достигнута при полной реализации данной программы.

Самым крупным по территории парком, который необходимо благоустроить является парк «Самал». Его общая площадь – 38 гектаров. Площадь каждого из парков «Шымсая» и «Юнус Эмре» составляют 25 гектаров, а остальные 8-10 гектаров.

Предпринимателям, депутатам и крупным организациям выделены сертификаты на благоустройство парков. Филиалу НДП Нур Отан в ЮКО выдана карта оврагов и сертификат на 8 гектаров, секретарю областного маслихата Кайрату Балабиеву – 8 гектаров, депутатам областного маслихата – 17 гектаров, предпринимателю Рашкуль Оспаналиевой и Нуралы Абишеву — 10 гектаров.

Южно-Казахстанскому государственному педагогическому институту выделено 10 гектаров, Южно-Казахстанскому государственному университету имени М. Ауэзова — 10 гектаров, Казахско-Турецкому университету имени Х. А. Ясави — 10 гектаров.

Пресс-служба акимата ЮКО