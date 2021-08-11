Как ранее сообщалось, в настоящее время Минэкологии РК реализуется проект по масштабному озеленению нашей страны, в рамках которого планируется посадить в течение 5 лет 2 млрд. деревьев.

С начала старта проекта уже посажено 81,5 млн. деревьев. Осенью планируется посадить еще 48,2 млн. деревьев.

Объемы посадок будут увеличиваться с каждым годом с 129,7 млн. деревьев в 2021 году до 642,8 млн. деревьев в 2025 году.

Для осуществления проекта утверждены 5-летние комплексные планы воспроизводства лесов и лесоразведение во всех регионах и подведомственных учреждениях министерства.

При их разработке были проанализированы имеющиеся мощности существующих питомников и других организаций, осуществляющих выращивание посадочного материала. В соответствии с этими данными разработаны плановые показатели по объемам работ по посадке деревьев и кустарников.

При недостаточном обеспечении посадочным материалом в областях планами предусмотрено расширение действующих питомников и создание временных. Также учтены показатели по сбору семян лесных культур.

Сегодня в Казахстане действуют 44 постоянных и 158 временных питомников и организаций, занимающиеся выращиванием посадочного материала лесных культур.

По их данным в настоящее время в наличии есть сеянцы в возрасте 1-3 года таких пород деревьев, как сосна, ель, лиственница, береза, вяз, саксаул, клен, ясень, дуб и другие. Всего — 165,5 млн. штук.

Следует отметить, что закуп посадочного материала из других стран не предусматривается.

По проекту планируется посадить: саксаул – около 610 тыс. шт.; сосну – свыше 555 тыс. шт.; клен – более 193 тыс. шт.; вяз – свыше 132 тыс. шт.; березу – более 100 тыс. шт. и другие породы.