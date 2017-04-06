Железнодорожный вокзал Шымкента вернут на баланс ЮКО

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Шымкентский железнодорожный вокзал должны вернуть на областной баланс. Такое заявление сделал аким ЮКО Жансеит Туймебаев на заседании акимата по развитию индустрии туризма в регионе.

«В данном вопросе, в первую очередь, нужно обратить внимание на качество воздушных и железнодорожных перевозок», — прокомментировал свое заявление глава региона. — В этом направлении сейчас идут переговоры. И они дадут результат. Руководство железнодорожного вокзала уже одобрило предложение».

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2 Комментариев Включено "Железнодорожный вокзал Шымкента вернут на баланс ЮКО"

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Olzhas

Зал ожидания на втором этаже, для пожилых людей это очень тяжело или очень неудобно. В любом нормальном вокзале зал ожидания на первых этажах или есть эскалаторы. Уберите коммерческие точки!

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
22 часов 47 минут назад
Читатель

да и всех крикунов Квартира-квартира тоже не мешало бы выгнать с вокзала.

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
18 часов 36 минут назад
wpDiscuz