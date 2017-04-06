Железнодорожный вокзал Шымкента вернут на баланс ЮКО

Шымкентский железнодорожный вокзал должны вернуть на областной баланс. Такое заявление сделал аким ЮКО Жансеит Туймебаев на заседании акимата по развитию индустрии туризма в регионе.

«В данном вопросе, в первую очередь, нужно обратить внимание на качество воздушных и железнодорожных перевозок», — прокомментировал свое заявление глава региона. — В этом направлении сейчас идут переговоры. И они дадут результат. Руководство железнодорожного вокзала уже одобрило предложение».