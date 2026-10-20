Проводников поездов в Шымкенте обучили действиям при выявлении инфекции

В Шымкенте на железнодорожном вокзале прошли учебно-тренировочные мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний и отработке действий при выявлении возможного очага инфекции.

Во время учений специалисты санитарно-эпидемиологического контроля и сотрудники железнодорожного транспорта отработали алгоритм действий при условном выявлении холеры. В вагонах провели дезинфекционные мероприятия, условному пациенту оказали первую помощь и передали его бригаде скорой помощи.

Особое внимание уделили действиям проводников пассажирских поездов. При подозрении на инфекционное заболевание они должны своевременно сообщить о ситуации соответствующим службам, принять меры для безопасности пассажиров и при необходимости оказать первую помощь.

По словам руководителя управления санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте Шымкентского отделения Ерлана Рыскулова, такие тренировки особенно актуальны в условиях активных международных поездок. Он отметил, что туристам, отправляющимся в страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по холере, необходимо заранее учитывать профилактические рекомендации.

В региональном филиале «Оңтүстік» АО «Пассажирские перевозки» сообщили, что вагоны обеспечены аптечками и средствами для оказания первой помощи.

Подобные профилактические учения проводятся два раза в год. Кроме того, специалисты санитарно-эпидемиологического контроля проводят проверки пассажирских вагонов, в том числе без предварительного уведомления.