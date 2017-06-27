Директору ТК «Отырар TV» Валентине Куликовой присвоено звание «Почетный гражданин ЮКО». Об этом стало известно на очередной, 13-ой сессии областного маслихата. Кандидатуру Валентины Куприяновны выдвинул городской акимат, депутаты приняли ее единодушно.

Звание «Почетный гражданин области присваивается в знак признания особых заслуг перед областью (городом, районом) за:

большой вклад в развитие экономики, науки и культуры, искусства, образования, здравоохранения и социальной сферы области;

достижения в государственной и общественной деятельности, в развитии демократии, гласности и социального прогресса, духовного и интеллектуального потенциала, в бизнесе, творчестве, спорте, на государственной и военной службе;

обеспечение законности, общественного порядка;

активную деятельность по защите прав и законных интересов граждан, благотворительную деятельность и милосердие;

плодотворную работу по укреплению межнационального согласия и общественной стабильности, мира, дружбы и сотрудничества между народами, населяющими область;

большой вклад в повышение имиджа области в стране и за рубежом.

Валентина Куприяновна, которая руководит телеканалом «Отырар TV», газетами РАБАТ и «Онтустик Рабат», достойна этого высокого звания, как никто другой, уверены в коллективе медиахолдинга. С мнением шымкентских журналистов согласятся и звезды республиканских СМИ, прошедшие «университеты» Куликовой. Пожалуй, в каждом республиканском телеканале, в издании обязательно найдутся выходцы телеканала «Отырар TV», которые вспоминают своего Учителя добрым словом.