Многодетные матери Кентау штурмовали городской акимат

Женщины жаловались, что второй месяц не получают пособий. В итоге их семьи живут впроголодь. Чиновники разгневанных матерей как могли призывали к спокойствию.

Голод и безденежье вынудили многодетных матерей Кентау штурмовать акимат. Женщины решили лично рассказать чиновникам, как это — жить без чая, хлеба и с пустым холодильником, когда у тебя шестеро детей. Кормить нечем, говорят, потому что второй месяц не могут получить пособие как малоимущие.

Айнур Айтбаева, жительница г. Кентау: «Я мать-одиночка, у меня шестеро детей. Подрабатываю на 13 тысяч в месяц, пособие — 14 тысяч, но его все время получаем с опозданием. Как можно на такие деньги жить? А еще приходишь к чиновникам, а они говорят: мол, ты для меня рожала, что ли?»

Разбушевавшихся женщин чиновники быстро пустили в акимат. Вместо акима весь удар на себя приняли заместители, которым, впрочем, уже не раз высказывали, как приходится не жить, а выживать. И отвечать на такие вопросы им, похоже, тоже не впервой.

Нуржан Ташимов, заместитель акима г. Кентау: «Женщины говорят, что якобы в других районах получают раньше. Не может такого быть. У нас по договору написано, что до конца месяца расчет. Срок еще есть. Пособие выдадим. Что касается социальной помощи женщинам, так мы помогаем. Встречаемся же с ними не первый раз».

В семье Нурмаганбетовых шестеро детей. Здесь живут от пособия до пособия и мечтают, чтобы акимат помог найти работу главе семейства. Отец – разнорабочий, подрабатывает где придется, и порой в съемную квартиру возвращается без копейки. Мать 4 года в очереди на бирже труда. Но даже в разнорабочие ее не берут.

Баян Нурмаганбетова, жительница г. Кентау: «Стабильный заработок нашей семьи — это 8 тысяч тенге, это пособие за «Кумыс алка». Прокормить на это шестерых детей я не могу. Мы живем в арендованной квартире и не можем оформить прописку уже сколько лет. А без прописки нам даже не дают пособия как малоимущим. Я не знаю уже куда идти и кого просить помочь».

Решить часть проблем, возмущаются женщины, им удается только тогда, когда пошумят в акимате. Мол, каждый квартал приходится так делать, чтобы получить пособие. Правда, прорваться со своими жалобами и просьбами к самому главному чиновнику Кентау женщинам ни разу не удалось. Но они продолжают надеяться, что после долгожданной встречи с акимом города им больше не придется напоминать о себе и своих голодающих детях.