Три юбилея «Кавказской пленницы»

22 июня свой юбилей отмечала Наталья Варлей – «комсомолка, спортсменка и просто красавица». Это определение из легендарной «Кавказской пленницы» навсегда приклеилось к актрисе, сыгравшей в фильме главную роль. Так совпало, что как раз в этом году 80-летний юбилей отметил бы и Александр Демьяненко – всеми любимый Шурик. А еще – сама незабвенная комедия Леонида Гайдая.

1 апреля 1967 года получился настоящим Днем смеха. В этот день на экраны СССР вышла «Кавказская пленница». Народ толпами валил в кинотеатры. Билеты на все сеансы разлетались в миг. Кинокомедию Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» посмотрели больше 76 миллионов зрителей. История студента-собирателя фольклора и украденной невесты стала одной из самых любимых на целые десятилетия. В этом году фильму 50 лет, и любой канал, который поставит его в свой эфир, может быть уверен, что с его кнопки зритель точно не уйдет. Картин, у которых такая счастливая судьба, на самом деле единицы.

Историю о том, как знаменитая комедия могла бы кануть в Лету еще до выхода на экраны, слышали многие. Картина не прошла цензуру и пылилась на полке. Все могло закончиться плачевно, если бы не любитель комедий Леонид Ильич Брежнев. Тогда еще молодой и не чуждый чувству юмора генсек очень любил смотреть комедии в свободное от работы время. В один из таких вечеров ему и доставили для просмотра «Кавказскую пленницу». Сказать, что картина ему понравилась, не сказать ничего. Брежнев пришел в восторг. Стал обзванивать своих соседей по даче и приглашать на сеанс смеха. Так фильму был дан зеленый свет. Спасибо смешливому Леониду Ильичу.

Представить, что мы могли бы не знать симпатягу Шурика, красавицу Нину, товарища Саахова, колоритную троицу Никулин-Вицин-Моргунов теперь просто невозможно.

А вот такой факт известен немногим. Изначально в картине с рабочим названием «Шурик в горах» было две новеллы: «Кавказская пленница» и «Снежный человек и другие». Во второй части рассказывалось, как экспедиция едет искать снежного человека – голову ученым дурит опять же знаменитая троица Никулин-Вицин-Моргунов. Но продолжения не последовало. Финал «Кавказской пленницы» так и остался открытым.

Когда цирковая гимнастка Наташа Варлей попала на пробы картины, ей было 19 лет. За плечами один небольшой опыт работы в кино, но ту картину зрители так и не увидели. И вот второй шанс. Но надежды на успех еще более призрачны. Дело в том, что у юной и неопытной Наташи невероятно сильные конкурентки: Наталья Фатеева, Наталья Кустинская, Виктория Федорова, сестры Вертинские… Всего рассматривалось несколько десятков кандидатур – одна эффектнее другой. Но ведь главная героиня должна была быть не только красавицей, но и спортсменкой, гонять на машине, штурмовать скалы, прыгать в реку со скалы. Кому из звездных актрис такое под силу. Ни один трюк в своем фильме Варлей не отдала дублеру. Невероятно, но факт, когда-то в школьные годы Наташа была освобождена от физкультуры. Диагноз очень серьезный – ревмокардит. Но характер сделал свое дело, сначала девушка поступила в цирковое училище и стала воздушной эквилибристкой, а потом и актрисой, которой не нужен был дублер на трюках.

В биографии Натальи Варлей полно таких фактов, которые нельзя назвать обычными для советской девочки. Родилась она в румынском городе Констанца, ее отец был капитаном дальнего плавания. Детство прошло в другом порту – северном Мурманске. Предки Наташи по отцу – валлийцы, которые приехали в Россию из далекого Уэльса еще в 19 веке, да так и осели там навсегда. Наташина мама – женщина с редким именем Ариадна и предками французами.

Сама Наталья признавалась, что хоть и была весьма спортивной и активной девушкой, на свою героиню Нину она похожа не очень. Больше, чем штурмовать вершины, ей нравилось проводить время в уединении и писать стихи. И все свои увлечения Варлей доводила до логического совершенства. Наверное поэтому у нее три образования: цирковое, актерское и литературное. Во всем, что ты делаешь, нужно быть профессионалом – отличный жизненный принцип.

Со своим партнером по фильму Александром Демьяненко Наташа сразу нашла общий язык. В чем-то они были похожи. Саша тоже предпочитал проживать жизнь в себе и больше молчать, чем говорить. Хотя об актерской карьере и известности он мечтал всегда. Демьяненко родом из артистической семьи. Его отец служил в свердловском театре и был душой творческой жизни города.

До того, как попасть в поле зрения Леонида Гайдая, Демьяненко снялся в нескольких фильмах, в том числе в «Карьере Димы Горина». Типаж очень похожий – молодой, наивный, чистый и робкий парень, оказавшийся в непривычных обстоятельствах и попадающий в приключения. Именно такой и был нужен Гайдаю. На роль Шурика пробовались самые обаятельные молодые актеры: Виталий Соломин, Евгений Жариков, Сергей Никоненко, Александр Леньков, Всеволод Абдулов, Александр Збруев, Владимир Коренев, Валерий Носик, Олег Видов и даже, говорят, Андрей Миронов… Но именно в Демьяненко режиссер увидел своего Шурика. Интересно, что сначала персонажа звали Эдик. Но, увидев Сашу Демьяненко, режиссер решил, что это будет только Шурик.

До «Кавказской пленницы» актер снялся в комедии «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» и со многими на съемочной площадке «Пленницы» уже был знаком. Но был один персонаж, с которым приходилось знакомиться заново, – «транспортный» осел Шурика. Характер у животного был не из покладистых. Хотя сам Демьяненко считал, что со зверьем договориться легче, чем с некоторыми людьми. «Ослик Шурика на самом деле был ослицей, звали ее Люся, – рассказывала в одном из интервью жена Леонида Гайдая Нина Гребешкова. – Лёня на нее убил сил больше, чем на актеров. Он говорил: «Ох и упрямая животина! Ведь просили дать самую покладистую, а это что?» Ослица, когда ей вздумается, могла застыть посреди дороги. Или наоборот – не остановиться вовремя. И тогда за дело взялся Демьяненко. Применять кнут он решительно отказался, сказав: «Бить осла? Да вы что?! Это же библейское животное!» Он просто стал Люсю воспитывать, проявляя недюжинное терпение и дотошность. За правильное поведение вознаграждал морковкой и сахаром. И ослица в итоге его слушалась беспрекословно».

Удивительно, что актер создавший один из лучших комедийных образов советского кино, был этому не рад. Всесоюзная известность Шурика не радовала его, а раздражала. Это была не та роль, с которой он хотел бы остаться в памяти людей. Но что делать, зритель полюбил его именно таким, да так полюбил, что не давал прохода. Александр Демьяненко – человек очень скромный и очень замкнутый – оказался заложником славы Шурика. И все же он как-то признался, что дни, проведенные на юге во время съемок «Кавказской пленницы», вспоминает, как самое счастливое время.

Яна КОТТ

Это интересно: Наталья Варлей и Александр Демьяненко подарили свои голоса знаменитым актерам кино. Голосом Демьяненко говорили Донатас Банионис, Омар Шариф, Жан-Поль Бельмондо, Уго Тоньяцци, Роберт Де Ниро, Стив Бушеми, Джон Войт и многие другие.

Наталья Варлей озвучила около 2000 ролей в иностранных сериалах. Ее голосом говорила Вероника Кастро в знаменитом мексиканском сериале «Дикая Роза». А вот в «Кавказской пленнице» ее Нина говорит голосом Надежды Румянцевой.