В Шымкенте в честь Всемирного дня недоношенных детей, который отмечается 17 ноября, в родильных домах города организовали праздничные мероприятия. На встречу пригласили семьи, чьи дети появились на свет раньше положенного срока, в том числе родителей малышей, родившихся с экстремально низкой массой тела.

Главная цель мероприятия — поддержать семьи недоношенных детей, отметить успехи малышей и выразить благодарность медицинским работникам, которые помогают им с первых дней жизни.

В праздничной встрече приняли участие около 200 родителей. Среди приглашённых были семьи, в которых воспитываются двойняшки и тройняшки, а также дети, родившиеся на 24–27-й неделе беременности с массой тела всего 650 граммов.

Для таких малышей первые недели и месяцы жизни становятся особенно важным периодом, требующим постоянного медицинского наблюдения и специализированного ухода.

Во время мероприятия врачи и медицинские работники встретились с родителями своих маленьких пациентов. Для специалистов это стало возможностью вновь увидеть детей, за здоровье которых они боролись после преждевременного рождения, и порадоваться их достижениям.

Малышам, появившимся на свет с низкой массой тела, вручили специальные грамоты и памятные подарки. Тёплая встреча объединила семьи, которые столкнулись с трудностями преждевременных родов, и медицинских работников, оказывавших помощь новорождённым.

По информации медицинских специалистов, недоношенные новорождённые нуждаются в особом уходе и постоянном наблюдении врачей. Продолжительность лечения и выхаживания зависит от срока беременности, массы тела при рождении и состояния здоровья ребёнка. В отдельных случаях малыши находятся под наблюдением специалистов от 60 до 120 дней, пока их состояние не стабилизируется, а масса тела не достигнет необходимого уровня.

Особого внимания требуют дети, родившиеся на очень ранних сроках беременности. Для их выхаживания необходимы специализированное медицинское оборудование, квалифицированная помощь и регулярный контроль жизненно важных показателей.

По данным специалистов, ежегодно в Шымкенте преждевременно рождаются в среднем от 1700 до 1800 детей.

Всемирный день недоношенных детей призван привлечь внимание к вопросам здоровья таких малышей, важности своевременной медицинской помощи и поддержки семей, столкнувшихся с преждевременными родами.