В Шымкенте на одном из складов сотрудники департамента юстиции обнаружили стиральный порошок с незаконно нанесёнными товарными знаками Ariel, Tide и «МИФ». Контрафактную продукцию продавали покупателям под видом товаров известных производителей.

Внешне упаковки практически не отличались от привычных пачек стирального порошка. Однако при внимательном осмотре специалисты выявили признаки подделки: грубые швы, некачественный материал и непрочную упаковку.

Как рассказал начальник отдела по правам интеллектуальной собственности департамента юстиции Шымкента Мухтар Абдезов, отличить контрафакт можно по особенностям изготовления упаковки.

«Поддельная продукция отличается прежде всего грубыми термошвами. Сама упаковка плохого качества, местами уже рвётся. Нижний шов также выполнен некачественно. У оригинальной продукции верхняя часть упаковки обрезается специальным автоматом», — пояснил специалист.

При этом определить содержимое пачки только по внешнему виду невозможно. По словам специалистов, в поддельных моющих средствах могут использоваться дешёвые компоненты и посторонние примеси, в том числе соль. Незаконное использование известных товарных знаков вводит покупателей в заблуждение относительно происхождения и качества продукции.

По выявленному факту в отношении нарушителя составили административный протокол. Материалы направлены в суд. Законодательством предусмотрены штраф и конфискация контрафактного товара.

По словам Мухтара Абдезова, подделывают не только бытовую химию. Среди контрафактной продукции встречаются строительные материалы, растворимый кофе, лапша быстрого приготовления, напитки известных брендов, обойный клей, запасные части для тракторов и автомобилей, а также аэрозольная продукция.

«В основном контрафакт завозят из других стран — около 70%. Ещё 30% фасуют здесь», — отметил представитель департамента юстиции.

Специалисты предупреждают, что одним из признаков подделки может быть подозрительно низкая цена. Однако стоимость, близкая к оригинальной, также не гарантирует подлинности товара. Контрафактную продукцию нередко продают практически по той же цене, что и настоящую. Покупателям рекомендуют внимательно осматривать упаковку перед покупкой, обращать внимание на качество печати, материал, прочность и аккуратность швов.

Ещё один способ проверки — сохранить упаковку оригинального средства, приобретённого у проверенного продавца, и сравнивать с ней последующие покупки. Заметные различия в оформлении и качестве упаковки могут свидетельствовать о подделке.