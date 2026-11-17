В Шымкенте временно приостановили деятельность кафе, расположенного в Аль-Фарабийском районе. Причиной стали неоднократные нарушения общественного порядка и многочисленные жалобы жителей близлежащих домов.

С начала 2026 года в полицию через канал «102» поступило 53 обращения, связанных с работой заведения. Жители жаловались на ночной шум, драки, конфликты между посетителями и автомобили, припаркованные возле ворот частных домов. По словам горожан, круглосуточная работа кафе создавала постоянные неудобства для проживающих поблизости семей.

«После полуночи здесь происходят драки и конфликты. Посетители оставляют машины во дворе, разбивают стёкла. Автомобили паркуют прямо перед воротами, из-за чего мы не можем попасть домой и вынуждены ждать по два-три часа. Особенно переживаем за маленьких детей. Кафе работает круглосуточно», — рассказал один из местных жителей.

В ходе ранее проведённых профилактических мероприятий сотрудники полиции зарегистрировали один факт по уголовной статье «Хулиганство» и 29 административных правонарушений. Среди выявленных нарушений — мелкое хулиганство, нарушение тишины в ночное время, предоставление запрещённой табачной продукции, а также нахождение несовершеннолетних в заведении в ночные часы.

Как сообщил начальник управления полиции Аль-Фарабийского района Шымкента, полковник полиции Ерлан Каипов, владельца кафе неоднократно предупреждали о необходимости соблюдения законодательства.

«Основанием для приостановления деятельности кафе послужили многочисленные правонарушения, зарегистрированные с начала года. За этот период на заведение поступило 53 обращения через канал „102“, в том числе сообщения о фактах хулиганства. Также фиксировались мелкое хулиганство, нарушение покоя жителей в ночное время и предоставление запрещённой табачной продукции. Кроме того, неоднократно выявлялись случаи нахождения несовершеннолетних в кафе в ночное время», — сообщил Ерлан Каипов.

По словам полковника полиции, в связи с повторными нарушениями в отношении заведения приняты предусмотренные законодательством меры.

Правоохранители напомнили владельцам ресторанов и кафе о необходимости соблюдать общественный порядок, предупреждать правонарушения и организовывать работу заведений в соответствии с установленными требованиями. В полиции отметили, что профилактические мероприятия в отношении развлекательных заведений и объектов общественного питания будут продолжены.

Ранее по аналогичным причинам в Шымкенте временно приостанавливали деятельность ещё двух заведений.