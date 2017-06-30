Южный Казахстан увеличил экспорт масличных культур в семь раз.

Южноказахстанские масличные экспортируются в Иран и Узбекистан. По состоянию на 1 апреля в Южно-Казахстанской области в наличии у юридических лиц и крестьянских или фермерских хозяйств было 30,8 тыс.тонн масличных культур.

Как сообщили в областном департаменте статистики, с начала года оприходовано 32 тыс. тонн масличных культур, из них на продовольствие — 28,3 тыс.тонн, на семена — 3,5 тыс.тонн и на фураж — 0,2 тыс.тонн. Израсходовано масличных культур за этот же период 42 тыс.тонн, из них на продовольствие — 37,7 тыс.тонн, на семена — 4 тыс.тонн и на фураж — 0,3 тыс.тонн.

Отметим, основная доля расхода, или 77,1% от общего объема по области принадлежит производителям масла.

С начало текущего года из области экспортировано 4940 тонн масличных культур, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в 7 раз больше, передает ИА «Казах-Зерно».

Как отмечают статистики, масличные культуры, из них семена сафлора и подсолнечника, экспортированы в Иран и Узбекистан.

Наряду с этим импорт масличных культур составил 408 тонн. Масличные культуры, из них бобы соевые были завезены из России.