За какие комментарии в социальных сетях человек может быть наказан? Этот вопрос в последнее время является одним из самых обсуждаемых в интернет пространстве.

О некоторых правилах поведения на просторах интернета рассказала на информационной площадке Службы центральных коммуникаций официальный представитель МИК РК Альбина Атен.

«В соответствии законом РК «О средствах массовой информации» интернет-ресурс отнесен к СМИ, а информация, размещенная на нем, является продукцией СМИ. Таким образом, информация, размещаемая на интернет-ресурсе независимо от его формы собственности, включая социальные сети должна соответствовать требованиям достоверности и соблюдать законные права и интересы физических и юридических лиц», — сообщила Альбина Атен.

Также в соответствии со статьей 274 УК РК распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок от двух до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Альбина Атен отметила, что часто в информационном пространстве, особенно в комментариях к материалам, фиксируются факты по статье 130 УК РК, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, совершенное публично или с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Распространение на территории Республики Казахстан продукции средств массовой информации, содержащей сведения и материалы, направленные на пропаганду или агитацию насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности Республики Казахстан, подрыва безопасности государства, войны, разжигания социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, пропаганду и оправдание экстремизма или терроризма, а также раскрывающие технические приемы и тактику антитеррористических операций в период их проведения, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, – влечет штраф на физических лиц в размере двадцати, на должностных лиц – в размере двадцати пяти, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации в размере пятидесяти, на субъектов среднего предпринимательства в размере ста, на субъектов крупного предпринимательства в размере двухсот месячных расчетных показателей, с конфискацией продукции средств массовой информации.