572 правонарушения за сутки выявлено в Шымкенте в ходе акции «Безопасный город»

444 правонарушения в сфере дорожной безопасности зафиксировали полицейские за сутки в Шымкенте. По инициативе областной прокуратуры в рамках проекта «Безопасный город» сотрудники акимата, УВД и МПС города проводят в городе рейдовые мероприятия.

Так, вчера рабочие группы выехали по четырем основным точкам сдачи посуточных квартир — 8 мкр. и пр. Республики в Абайском районе, ул. Жангельдина и Айбергенова в Аль-Фарабийском районе, ул. Рыскулова, мкр. №16, 17 и «Восток» в Енбекшинском районе и мкр. «Нурсат» и дачи Кайнар-булак в Каратауском районе.

В ходе точечных отработок было выявлено 128 административных правонарушений. 111 из них по «нулевой терпимости», 17 – другие правонарушения. Кроме того, было выявлено 16 подростков, находившихся в ночное время вне дома без сопровождения взрослых.

27 человек доставлены в городской медвытрезвитель, 9 – в приемник-распределитель.

За минувшие сутки в городе по линии дорожной безопасности было зафиксировано 444 правонарушения. В состоянии алкогольного опьянения задержан 1 водитель. На штрафстоянку водворено 33 автомобиля, сообщает пресс-служба акима Шымкента.