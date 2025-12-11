Шымкент бьёт рекорды по ночному освещению

В мегаполисе работы по освещению улиц и дорог за последние два года увеличились в 40 раз, достигнув рекордного уровня. Местные власти намерены довести уровень освещения до 100 % уже в этом году.

Об этом на пресс-конференции в Центральной службе коммуникаций сообщил аким Шымкента Габит Сыздыкбеков.

«Помимо создания комфортной среды для жителей, крайне важно обеспечить безопасность города через ночное освещение. До 2023 года в Шымкенте ежегодно в среднем освещалось 115 улиц, уровень охвата составлял 30%. Всего на тот момент было освещено 2 028 улиц. За последние два года объём работ увеличился в 40 раз, и дополнительно освещено 4 686 улиц. В результате показатель ночного освещения к концу года достигнет 100%», – отметил Габит Сыздыкбеков.

В 2024–2025 годах вдоль улиц города было установлено 95 223 светильника.

В этот же период проведена комплексная паспортизация улиц. В Шымкенте насчитывается 6 882 улицы общей длиной более 3 840 км.