Аким Шымкента распорядился закончить ремонт теплотрассы по ул. Байтурсынова на месяц раньше

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Ремонт

Одно из основных направлений развития государственной программы «Нұрлы жол» – развитие систем тепло-, водоснабжения и водоотведения. В прошлом году на строительство канализационных систем, реконструкцию магистралей теплоснабжения и проведение водоснабжения в Южно-Казахстанской области из государственного бюджета было выделено более 5 млрд. тенге.

Два проекта по строительству и реконструкции систем теплоснабжения были реализованы в нашем южном регионе в 2016 году. Остальные пять будут завершены до конца этого года.

Задача номер один для коммунальщиков – подготовить областной центр к отопительному сезону. В этой связи в рамках программы «Нурлы жол» в городе Шымкенте проводятся работы по замене тепловых магистралей.
Напомним, в рамках государственной программы «Нурлы жол» в Шымкенте ведется замена магистральной теплотрассы по улицам Байтурсынова – Сапарбаева – Рыскулова. На эти цели выделено 888,4 миллиона тенге, подрядчик – ТОО «Сити-Строй». Общая протяженность ремонтируемого участка – 5,2 километров. Сейчас работы проведены на участке около 2 км.

«Замена магистрального трубопровода теплоснабжения позволит нам безаварийно провести отопительный сезон, на долгие годы вперед решит вопрос теплоснабжения, снизит ненормативные потери и сэкономит средства наших потребителей», – сказал начальник управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Южно-Казахстанской области Маргулан Мараим.

И это, конечно, хорошо, если бы не одно НО. Не за горами сентябрь, а с момента начала работ до дня сегодняшнего сделано менее половины объема запланированных работ. Коммунальщики успокаивают, мол, все работы ведутся строго по графику и никаких срывов сроков не будет. Тем более, что по плану все работы должны быть завершены к первому октября.

Главу областного центра такое положение вещей не устраивает. Ремонт теплотрасс с восстановлением дорожного полотна необходимо завершить на месяц раньше намеченного срока – такое распоряжение он дал коммунальным службам в ходе одного из заседаний городского акимата. Разбирая ход подготовки к предстоящему отопительному сезону, Габидулла Абдрахимов напомнил руководителю отдела жилищно-коммунального хозяйства города Шымкента Нурлану Бектурсынову, что обещания, которые когда-то были им даны народу, нужно выполнять.

«Вы и сами знаете, первого сентября приедут студенты. Начнется учеба в университетах, институтах, колледжах, школах. По улице Байтурсынова ездит очень много автобусов в центр города, где сосредоточены многие учебные заведения. Нельзя затягивать работы до 1 октября. Все нужно сделать на месяц раньше. Итак, сейчас у нас по Темирлановскому шоссе развязка закрыта, так еще и улица Байтурсынова перекрыта. Нужно как можно скорее открыть ее. Нельзя создавать транспортный коллапс. Помните, мы давали обещание людям сделать наш город лучше», – заметил Габидулла Абдрахимов.

Нурлан Бектурсынов пообещал, что к первому сентября движение по улице Байтурсынова будет открыто. Вот только пока не ясно, как коммунальщики сдержат свое обещание, если с начала мая выполнено меньше половины от всего объема работ. Как говорится, доживем до осени, увидим.

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