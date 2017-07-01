Бывший житель ЮКО открыл в Греции магазин казахстанских товаров

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Бывший житель Южно-Казахстанской области открыл в Греции магазин казахстанских товаров.

В столице Греции открылся магазин «Астана». Его хозяин, уроженец ЮКО, позвал на открытие даже сотрудников посольства Казахстана в Греции, сообщает «Хабар 24».

Теперь в Афинах можно купить казахстанский курт, сочни для бешбармака, кондитерские изделия и алкоголь. Всё казахстанского производства. Магазин открыли греки, которые в разные годы жили в Казахстане. Он расположен в районе Калифеи, где в основном и живут бывшие граждане нашей республики.

Внутри магазин украшен фотографиями Астаны и сувенирами в национальном стиле.

Хозяин торговой точки, уроженец Южно-Казахстанской области Леонид Юльванидис признаётся, что магазинчик сразу после открытия, на котором побывали жители района и сотрудники казахстанского посольства, стал популярным, и уже запланировано расширение ассортимента.

Леонид Юльванидис отметил, что планирует не просто продавать нашу продукцию, но и ближе познакомить греков с Астаной.

В мае этого года в Афинах прошёл V Международный фестиваль кухонь народов мира, где среди 33 стран Казахстан представил свои блюда. Жена президента Греции, побывавшая на фестивале еды, оценила казахскую самсу.

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