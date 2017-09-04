В Астане выступили звезды южноказахстанской эстрады

В столице состоялся Гала-концерт «Ән мен күй әлдилейді Астананы!» звезд эстрады, уроженцев Южно-Казахстанской области.

В рамках Дней Южно-Казахстанской области, посвященных международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017», для гостей и жителей столицы свои песни исполнили известные в стране артисты, такие как — Нурлан Онербаев, Кайрат Нуртас, Жубаныш Жексенулы, Алтынай Жорабаева, Затыбек Копбосынулы, Маржан Арапбаева, Ибрагим Искандер, А. Жайляубаева.

В мероприятии, прошедшем в амфитеатре ЭКСПО, приняли участие аким области Жансеит Туймебаев, Председатель Правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжан Есимов, Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы, Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, Министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев, заместитель акима города Астаны Ермек Аманшаев, депутаты Мажилиса Парламента РК и представители интеллигенции.

Отметим, что в Астане за ходом захватывающего мероприятия наблюдали порядка десяти тысяч жителей и гостей выставки. Концерт начался с музыкально-хореографической композиции — «Тіршіліктің бастауы – Қазығұрт». Также, своими зажигательными танцами зрителей порадовали танцевальные ансамбли «Казына», «Шамсинур», «Тумар», «Шаттык», «Фараб».

В завершении Гала-концерта были вручены цветы от имени Председателя Правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжана Есимова, акима области Жансеита Туймебаева и акима города Астаны Асета Исекешева.

Пресс-служба акима ЮКО