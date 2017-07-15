Что будет с древним городищем Шымкента?

2200-летие Шымкент отметит на… городище. Этому историческому холму отводится особое место. Руководство города работает над созданием уникальной исторической зоны на городище Шымкент. На все про все у коллектива реконструкторов – четыре года, включая проект, проектно-сметную документацию (ПСД), очистку холма от современных строений и возведение стен.

Впрочем, обо всем по-порядку.

История под слоями почвы

О судьбе городища разговоры поднимались на протяжении нескольких лет. К слову, раскопки на нем велись еще в середине 19 века. Спустя век, работы эти на городище возобновили. И, несмотря на уникальные находки, большая часть цитадели оказалась под застройками – больница железнодорожников и автовокзал сейчас занимают значительные площади цитадели. Так какова она – площадь древнего Шымкента?

Оказалось, о пребывании человека на территории современного Шымкента свидетельствуют случайные находки керамических сосудов эпохи бронзы – II тыс. до н. э., относящихся к так называемой Андроновской культуре. Они были обнаружены в районе масложиркомбината. К первому тысячелетию до нашей эры относится и случайная находка скифо-сакского бронзового кинжала – Акинака в районе химфармзавода.

По информации историков, в 1881 году член туркестанского кружка любителей археологии Н. Остроумов провел небольшие раскопки недалеко от города, на правом берегу реки Бадам, на холме Альва-Кент. Там он обнаружил глиняные погребальные сосуды-оссуарии с костными останками человека (датируются VIII – Х в.в).

В 70-80-х годах прошлого столетия студенты чимкентского пединститута провели раскопки на территории старой крепости, на цитадели и в районе автовокзала «Шымкент». В ходе раскопок были обнаружены материалы, относящиеся к XV-XVIII в.в. В начале 2000-х на средневековом городище Чимкент вновь начались археологические раскопки. Было вскрыто 40 метров крепостных стен XIX века, при этом были найдены литейки для пуль, картечь и свинцовые заготовки.

Дальнейшие раскопки показали, что в XII веке площадь Шымкента составляла свыше 30 га. Причем в этих же пределах обнаружена керамика и IX века.

Очередные раскопки на городище Чимкент велись в 2012 году. Они сразу дали интересные результаты.

«Возраст Шымкента бесспорно составляет более 2000 лет, – заявил директор института археологии национальной академии наук (НАН РК) доктор исторических наук Карл Байпаков. – Это открытие можно назвать сенсационным, хотя возможно, что город еще древнее. В ходе раскопок археологи сделали немало интересных находок. Найдена монета VIII века, предположительно отчеканенная в Бухаре. Эта находка говорит о развитости инфраструктуры. Таким образом, уже тогда крепость Чимкент существовала, хотя первое письменное упоминание о городе относится к 1386 году. Во времена караханидов, в X-XI веках город занимал площадь в 5 га».

Мощность культурных слоев на городище Шымкент 12 метров, как на Отраре. Благодаря экспедиции были определены точные координаты исторического центра и его высота. Шымкент расположен на 42 градусе 18 мин. 24 сек. северной широты и 69 градусов 35 мин. 40 сек. восточной долготы. Высота цитадели над уровнем моря 537 м, это высшая точка города.

Совещание по поводу

В июне 2017 года в акимате Шымкента прошло очень важное совещание. В зале собрались историки, архитекторы, проектировщики и чиновники различных управлений. Главный вопрос – что будет с цитаделью. И судя по тому, о чем договорились, будущее у цитадели очень даже неплохое. Стоит отметить, что и само совещание прошло в очень дружественной обстановке. Было видно, что в зале собрались люди, душой переживающие за то, как сохранить для потомков историю родной земли.

«На территории городища можно вести только научную реставрацию, – заявил академик Бауржан Байтанаев. Только тогда его можно будет включить в список наследия ЮНЕСКО. Чтобы объект – Городище Шымкента вошел в список ЮНЕСКО, необходимо все работы проводить в соответствии с конвенцией ЮНЕСКО, которую Казахстан, как известно, ратифицировал. И если наши объекты – городище Шымкент и Сайрам войдут в перечень объектов ЮНЕСКО, то они будут приравнены к уникальным памятникам мировой архитектуры».

Вот только сейчас необходимо решить вопрос с полным освобождением сохранившейся части городища от современных построек. Но делать все необходимо в рамках проекта. А его разработку доверить ученым, уверен глава города.

«Я считаю, что разработку проектно-сметной документации (ПСД) проекта и дальнейшие работы необходимо доверить «Казреставрации», чтобы к данному объекту был именно научный подход», – подчеркнул Габидулла Абдрахимов.

Что будет?

Планируется, что на городище появится музей под открытым небом. По задумке архитекторов, сначала будет решен вопрос со строениями на городище. Все строения, выросшие вокруг цитадели за последние десятилетия, будут снесены. Там появится стилизованная крепостная стена. Внешне она будет соответствовать той, что когда-то окружала город. В этом плане строителям и архитекторам помогут местные историки, исследователи и краеведы.

Вдоль стены раскинется настоящая зона отдыха с улочками ремесленников. А вот внутри стены всех любителей древности будет ждать настоящий музей под открытым небом, на котором архитекторы будут продолжать вести свои раскопки.

Продуман и вопрос инфраструктуры, а именно строительства дорог. В частности, улица Айтеке би будет расширена, а проспект Кунаева «пройдет» через весь «Старый город» и соединится с вышеназванной улицей.

Все строительные работы начнутся уже в 2018 году, а основная часть строительства завершится к 2020 году. Тогда, на цитадели, город и отпразднует свое 2200-летие. К слову, этот возраст Шымкента подтвержден данными археологических изысканий, которые постоянно ведутся на территории цитадели.

Вместо эпилога

Ранняя весна. Снег уже сошел и глаз радуется от молодой зелени. Мы с мальчишками и девчонками договариваемся встретиться до школы у подножия холма. А собравшись, поднимаемся по небольшой тропинке вверх. Холм уже усыпан мелкими цветами – белыми, желтыми… мы носимся по холму и смотрим с него на город, который распростерся внизу и вспоминаем «страшилки», которые нам рассказывали родители.

Про зинданы, которых здесь очень много. В них, якобы бросали непокорных или провинившихся в чем-то рабов. Про пещеры, в которых прятались солдаты от преследователей. Про ворота, которые находились когда-то со стороны автовокзала. Это здесь под покровом ночи пробрались в город войска… И каждый такой рассказ словно передавал дух того времени, о котором повествовал.

Сейчас к холму со стороны ул. Айтеке би, увы, не подойдешь – выросли вокруг него базары. Да и на самом холме тоже не разгуляешься – словно фотография из какой-то забугорной страны – облеплен холм хибарами. Нетронутой сохранилась лишь малая часть. Все остальное застроено, уничтожено, вывезено в качестве стройматериала.

Увы было и такое, когда от холма «оттяпывали» ковшами экскаваторов раз за разом все новые и новые куски глины. И увозили самосвалы целые слои нашей 2200-летней истории. И если у рабочей группы, которая занимается реанимированием городища все получится, если не бросят этот проект на полпути, то у нас еще будет возможность прогуляться по древним улочкам городища, заглянуть в тандыр и посидеть на завалинках у стен древних домов. А еще прямо из парка Независимости войти в обновленные ворота древнего города. И вместе со всеми горожанами отметить 2200-летие родного Шымкента.

Саида ТУРСУМЕТОВА