Чтобы сохранить асфальт в жару, на трассах РК введено ограничение движения

В ряде регионов Казахстана введены временные ограничения на проезд грузовиков из-за повышения температуры воздуха в летний период, пишет informburo.kz.

Как пояснили в ведомстве, из-за воздействия прямых солнечных лучей дорожное полотно теряет вязкость, что приводит к его износу.

«В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог приказом и.о. министра транспорта и коммуникаций РК от 7 июня 2012 года № 315 ежегодно на автомобильных дорогах общего пользования республиканского значения вводятся временные ограничения движения автотранспортных средств по допустимым осевым нагрузкам», – говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что с 1 июня по 31 августа Комитетом транспорта МИР РК обеспечивается контроль за проездом тяжеловесных автотранспортных средств совместно с органами административной полиции, местными исполнительными органами и другими заинтересованными госорганами.

Вводимые ограничения действуют для Южно-Казахстанской области с 1 июня по 31 августа с 10.00 до 22.00 при температуре воздуха выше 25 градусов.