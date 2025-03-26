Новые правила движения для грузовиков ввели в Шымкенте

Новые правила для движения грузовиков ввели в Шымкенте. Теперь КамАЗы и другие большегрузы, перевозящие строительные материалы, не смогут свободно передвигаться по городским дорогам.

Это решение принял аким города с целью улучшения дорожной инфраструктуры и повышения уровня комфорта для горожан.

Сейчас проблема качества дорог остаётся острой. Некоторые дороги всё ещё находятся в неудовлетворительном состоянии, даже после капитального ремонта. Горожане активно обсуждают эту проблему в социальных сетях, выражая недовольство по поводу темпов ремонта.

Саркен Куранбек, заместитель акима г. Шымкента: «Сейчас ведётся масштабная работа по ремонту дорог. Конечно, это создаёт временные неудобства, но мы нацелены на то, чтобы завершить работы в кратчайшие сроки. Однако есть проблема с качеством битума — на недавно отремонтированных дорогах уже начали появляться повреждения. В связи с этим мы ужесточаем контроль за качеством строительных материалов для дорог».

Не меньшую обеспокоенность у жителей вызывают проблемы с качеством многоквартирных домов, построенных по социальному заказу. По словам замакима, к ним продолжают поступать жалобы на протекающие крыши, некачественные инженерные коммуникации и плохую теплоизоляцию. Ответственные службы пытаются найти выход из сложившейся ситуации.

Саркен Куранбек, заместитель акима г. Шымкента: «Многие жители не знают своих прав и обязанностей в отношении жилья. Мы работаем над созданием системы поддержки для жильцов многоквартирных домов. Укрепление взаимодействия с жилищными кооперативами поможет быстрее решать проблемы».

Жители Шымкента также обращают внимание на проблемы с городским транспортом. Приложение I-Kolik, которым пользовались горожане для отслеживания маршрутов, в последнее время работает с перебоями.

Саркен Куранбек, заместитель акима г. Шымкента: «Причиной стал разрыв договора с платёжной компанией из-за нарушений с её стороны. Сейчас работа над новым автобусным приложением ведётся в рамках государственно-частного партнёрства. В процессе настройки могут возникнуть некоторые сложности, но мы нацелены на быстрое решение этих проблем».

В ходе брифинга также поднимались вопросы экологии, благоустройства и повышения уровня комфорта городской среды. Власти обещают продолжить работу по созданию более удобных и безопасных условий для жителей Шымкента.