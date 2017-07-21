Данных о пострадавших казахстанцах при землетрясении в Греции и Турции не поступало

Сильное землетрясение магнитудой 6,7 произошло у турецкого курорта Бодрум и греческого острова Кос. Более 100 человек в Греции пострадали, двое погибли.

Также известно, что около 70 жителей Бодрума обратились в больницы. Очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров в Эгейском море. Землетрясение вызвало небольшое цунами. Как сообщила губернатор провинции Эсенгюль Дживелек, подземные толчки не привели к серьезным разрушениям.

Данных о казахстанцах, пострадавших в результате мощного землетрясения в Турции и Греции, не поступало, передает Tengrinews.kz со ссылкой на руководителя пресс-службы Министерства иностранных дел РК Ануара Жайнаков.

«Могу вам сообщить, что к этому часу сведений о гражданах Казахстана среди пострадавших в результате землетрясения не поступало», — проинформировал Ануар Жайнаков.