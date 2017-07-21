Казахстанские туристы ночевали на пляже из-за землетрясений на побережье Турции

Казахстанские туристы были вынуждены ночевать на пляже из-за непрекращающихся землетрясений на побережье Турции. Отдыхающие в Бодруме рассказали как пережили эту ночь, сообщает Tengrinews.kz.

«Мы прилетели вчера в обед, заселились. Всю ночь и утро трясло, где-то 10 подземных толчков было подряд. Турки, европейцы паниковали в отеле. А алматинцы, которые с нами прилетели, держались спокойно, видимо, привыкшие к землетрясениям. Оказывается, в Турции каждые 3-4 года бывают такие землетрясения. Ночь нам пришлось пережить на пляже: спали там, администраторы отеля молодцы, дали нам пледы, одеяла, чай. Все спали на берегу на шезлонгах», — рассказала алматинка Зарина Абденова, которая сейчас отдыхает в Бодруме.

1 из 7

Она отметила, что никаких сведений о разрушениях нет. При этом в отелях посыпалась штукатурка, но серьезных повреждений в здании нет.

Напомним, мощное землетрясение произошло на берегу Турции. Эпицентр расположен рядом с Бодрумом. 70 человек обратились в больницы, среди пострадавших казахстанцев нет.

Видео других туристов