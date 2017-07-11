Сохранить нельзя спилить. Руководство шымкентского парка Кен-баба, наконец, поставило запятую в спорном вопросе по сохранению зеленых насаждений парка. Многолетние деревья, а некоторым из них более века — отныне будут обрезать только после согласования с отделом ЖКХ Шымкента.
Для проведения работ по обрезке сухостоя будут привлечены специалисты коммунального хозяйства. Однако, до этого руководству парка предстоит проделать немало работы.
«Мы согласовали с отделом ЖКХ, получили разрешение от специалистов-экологов на обрезку сухостоя в парке. То есть, ветки, те же самые деревья. Отныне у нас все будет фиксироваться на видеокамеру, составляется акт. Эти данные мы передаем в акимат ЖКХ и после, совместно с ними, начинаем работы по обрезке», — рассказал Алимжан Алтынбек, администратор парка «Кен-Баба».
Напомним, в середине июня в Шымкенте разгорелся скандал. Причиной тому послужила неправильная обрезка деревьев в старом парке.
На сегодняшний день в парке насчитывается более 100 зеленых насаждений — дубы, чинары, тополя, карагачи и ивы. Часть из них нуждается в срочной санитарной очистке. Сухие ветки представляют серьезную опасность для отдыхающих в парке горожан. Люди, гуляющие в парке, уверены — его обязательно нужно вычистить.
Стоит отметить, что обрезку сухостоя руководство парка намерено провести уже этой осенью. Однако, прежде чем начинать работы по обрезке, администрация парка намерена провести инвентаризацию каждого дерева.
Бахром Абдуллаев
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2 Комментариев Включено "Деревья в парке «Кен-баба» будут обрезать только после согласования с экологами"
это не парк а сплошная столовая одни кафе и вокруг бетон все нужно снести и привести «парк» в первоначальный вид!
Рубите только сухие ветки — и никаких проблем. Но у нас же привыкли рубить зелёные ветки, порой и целый живой ствол (при этом сухостои остаются нетронутыми). Места спилов надо закрашивать лаком, чтобы не попала инфекция и не испарялась влага. Радует, что руководство парка Кен баба сделало выводы из той ситуации. Но боюсь радоваться раньше времени… Посмотрим, как проведут санитарную обработку. Очень надеюсь, что парк Кен баба не превратится в парк «высоких пней». Надеюсь, что вековые деревья (которые могут прожить до 800 лет) сохранят красоту своей кроны, свою чарующую ветвистость.