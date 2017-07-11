Деревья в парке «Кен-баба» будут обрезать только после согласования с экологами

Сохранить нельзя спилить. Руководство шымкентского парка Кен-баба, наконец, поставило запятую в спорном вопросе по сохранению зеленых насаждений парка. Многолетние деревья, а некоторым из них более века — отныне будут обрезать только после согласования с отделом ЖКХ Шымкента.

Для проведения работ по обрезке сухостоя будут привлечены специалисты коммунального хозяйства. Однако, до этого руководству парка предстоит проделать немало работы.

«Мы согласовали с отделом ЖКХ, получили разрешение от специалистов-экологов на обрезку сухостоя в парке. То есть, ветки, те же самые деревья. Отныне у нас все будет фиксироваться на видеокамеру, составляется акт. Эти данные мы передаем в акимат ЖКХ и после, совместно с ними, начинаем работы по обрезке», — рассказал Алимжан Алтынбек, администратор парка «Кен-Баба».

Напомним, в середине июня в Шымкенте разгорелся скандал. Причиной тому послужила неправильная обрезка деревьев в старом парке.

На сегодняшний день в парке насчитывается более 100 зеленых насаждений — дубы, чинары, тополя, карагачи и ивы. Часть из них нуждается в срочной санитарной очистке. Сухие ветки представляют серьезную опасность для отдыхающих в парке горожан. Люди, гуляющие в парке, уверены — его обязательно нужно вычистить.

Стоит отметить, что обрезку сухостоя руководство парка намерено провести уже этой осенью. Однако, прежде чем начинать работы по обрезке, администрация парка намерена провести инвентаризацию каждого дерева.

Бахром Абдуллаев