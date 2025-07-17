Редкие деревья снова приживаются в сердце Шымкента

В дендрологическом парке Шымкента за последние годы значительно сократилось количество видов деревьев. Если в 2009 году здесь насчитывалось около 560 видов, то к 2023 году их осталось 346. Основная причина — естественное старение и утрата растений.

Однако, благодаря усилиям научных сотрудников и новой стратегии по восстановлению коллекции, в текущем году парк смог пополниться 43 новыми видами.

Редкие деревья, медленнорастущие породы, виды, занесённые в Красную книгу — всё это часть коллекции дендропарка, которую сегодня бережно восстанавливают специалисты. Семена и черенки закупаются в ботанических садах Казахстана, а также привозятся из Узбекистана и Кыргызстана. В специальных питомниках новые растения проходят адаптацию к климату Южного Казахстана.

Есдаулет Достияров, директор дендропарка им. А. Аскарова: «В питомнике мы выращиваем, к примеру, красную берёзу — она внесена в Красную книгу. Здесь можно увидеть породы, которых больше нет ни в одном другом регионе».

Площадь Шымкентского дендропарка составляет 117 гектаров. Он был основан в 1979 году. По неофициальным данным, первоначально в парке произрастало свыше тысячи видов деревьев. По результатам инвентаризации 2009 года оставалось 560 видов. Спустя 14 лет, в 2023 году, повторное обследование, проведённое карагандинским научно-исследовательским институтом, зафиксировало значительное сокращение — до 346 видов. Именно поэтому акимат города поручил администрации дендропарка разработать и реализовать программу по увеличению биологического разнообразия.

Есдаулет Достияров, директор дендропарка: «Мы завезли 179 видов семян и 84 вида черенков. Из них 43 вида уже прижились — это уникальные деревья, которые ранее не были представлены в парке. В числе новых — тюльпановое дерево. Оно цветёт через 15–20 лет и способно жить до 500 лет».

Сегодня в дендропарке культивируются девять видов растений, включённых в Красную книгу. Уход за коллекцией осуществляют более двадцати научных сотрудников. Если все посаженные в этом году деревья успешно приживутся, видовое разнообразие может увеличиться ещё примерно на 200 позиций.

«Осенью мы проведём точный подсчёт и оценим результаты. Пока предварительные наблюдения показывают, что большинство деревьев адаптируются. Это сложная, кропотливая работа — как выращивание ребёнка, требующего постоянного внимания», — говорит директор шымкентского дендропарка.

Дополнительного финансирования на восстановление флоры парк не получал. По словам руководства, этот процесс не требует значительных бюджетных затрат. Семена, черенки и саженцы закупаются за счёт ежегодного бюджета учреждения, который составляет порядка 700 миллионов тенге. В штате дендропарка — 182 сотрудника.

Несмотря на утрату части коллекции, специалисты уверены: у дендропарка есть потенциал для восстановления и расширения. Благодаря научной работе и международному сотрудничеству, Шымкент сохраняет статус одного из ведущих центров садово-паркового наследия в регионе.