ForteBank продолжает розыгрыш «кредитов в подарок». Каждый заемщик, который взял кредит в этом банке, может выиграть до миллиона тенге на погашение своего займа. Очередного счастливчика наградили в отделении банка в Шымкенте.

Счастливого клиента ForteBank сегодня встречают особыми поздравлениями. Сертификат на погашение кредита вручили жительнице Шымкента Рабие-Бегим Айдарбековой. Девушка брала заем на проведение праздника, и никак не ожидала такого сюрприза от банка.

Рабия-Бегим Айдарбекова, победительница розыгрыша от АО ForteBank в Шымкенте «Кредит в подарок»: «Так неожиданно для меня было! Я очень очень рада, для меня это большая сумма, чтобы погасить кредит, и даже слов нет, как я счастлива!»

Шанс выиграть кредит в подарок есть у каждого заемщика ForteBank. Приз от банка разыгрывается каждую неделю по всему Казахстану.

Асем Искакова, начальник управления АО ForteBank в Шымкенте: «Чтобы получить кредит в подарок, нужно оформить беззалоговый заем с февраля до 1 сентября, у нас сейчас акция продлена. Оформляете заем и автоматически становитесь участником акции…»

Принять участие в розыгрыше кредита в подарок можно до сентября этого года. Кто знает, возможно вы следующий победитель?

Лицензия НБ РК № 1.2.29/197/36 от 24.08.2016

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