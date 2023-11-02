Эвакуатор с разбитым вдребезги автомобилем ездит по Туркестану

Туркестанские полицейские организовали необычную акцию, чтобы предостеречь автовладельцев от ДТП.

В ходе акции, инициированной начальником департамента Муратом Кабденовым, машины попавшие в автокатастрофы, полицейские бы погрузили в эвакуаторы и провезли по улицам Туркестана.

Уникальная акция туркестанских полицейских, сразу привлекла внимание страны. Правоохранители, погрузив на эвакуаторы искорёженные в авариях автомашины провезли их по улицам Туркестана. «Круиз» сопровождался, озвученной через громкоговорители статистикой ДТП, произошедших с начала года.

Танат Серкебай, помощник имама:

«Дорогие братья и сёстры , жители Туркестана и области. Соблюдайте правила дорожного движения, не превышайте скорость на дорогах. Эта акция показывает сколько горя приносит безрассудство на дорогах. Сколько жизней покалечено в результате ДТП. Я призываю всех быть осторожными на дорогах».

По словам специалистов, в регионе с начала года 70 процентов дорожно-транспортных происшествий произошло из-за превышения предельно-допустимой скорости. По сравнению с прошлым годом, число погибших снизилось на 70 человек, но количество травмированных в ДТП увеличилось с шестисот восьмидесяти до семисот сорока шести человек.

Асылхан Туреханов, начальник управления местной полицейской службы Туркестанской области:

«Проблема роста дорожно-транспортных происшествий в Казахстане остаётся одной из самых главных. В целях уменьшения количества ДТП и пострадавших в них людей, министерством внутренних дел издаются многие приказы и постановления. А так же решением начальника Департамента внутренних дел в области еженедельно проводятся рейдовые мероприятия по выявлению нарушителей правил дорожного движения, что уже даёт свои результаты».

Для профилактики аварий с начала года на дорогах установили свыше четырёх с половиной тысяч знаков, 279 из них возле школ. Возле учебных заведений соорудили также искусственные дорожные препятствия.

Акция по предупреждению ДТП, стартовавшая в Туркестане, в течении недели пройдёт во всех районах области и в городе Шымкенте.