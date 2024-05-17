Выгодные предложения от ForteBank

Платить за проезд в автобусе стало еще проще.

Для удобства пассажиров общественного транспорта ForteBank запустил оплату проезда по QR – коду. В мобильном приложении Forte можно легко пополнить транспортную карту Tolem. Уже более 2 тысяч пассажиров оплатили свой проезд по QR-коду. По словам сотрудников банка, это очень удобно, безопасно и комфортно.

Асель Джайляуова, менеджер АО «ForteBank»:

«В конце 2023 года в ForteBank был запущен сервис по оплаты проезда по QR – коду в автобусах г. Шымкент, Кентау и Арыс. Вы можете совершить платеж через QR код в мобильном приложении Forte. Forte- всегда с вами».

Также ForteBank радует своих клиентов не только удобными нововведениями, а еще и крутыми подарками: банк запустил акцию «ОйБой Camry», в рамках которой разыгрывает три новых автомобиля Toyota Camry 75. Банк предлагает несколько кредитных решений – от займа наличными до автокредита или ипотеки. Кроме того, через приложение Forte можно с легкостью открыть онлайн карту Forte Black, с помощью которой можно оформить рассрочку до и после покупки до 3 млн тенге».

Асем Искакова, начальник управления розничных продаж ForteBank:

«Наш традиционный розыгрыш «японцев» среди клиентов Forte стартовал 18 марта и продлится до конца года. Каждый квартал тиражная комиссия банка будет выбирать будущих автовладельцев с помощью генератора случайных чисел. Для того, чтобы стать претендентом на новую Camry, нужно выполнить два условия: С 18 марта по 23 декабря 2024 года оформить кредит на сумму от 100 000 тенге или использовать кредитный лимит по карте Forte Black также от 100 000 тенге при условии отсутствия просроченной задолженности. Нажать кнопку «Хочу участвовать» в разделе Промо мобильного приложения Forte».

ForteBank на протяжении нескольких лет проводит розыгрыши, и за это время более 30 казахстанцев стали обладателями новых Camry. В этом году этот список пополнят еще три счастливчика. За новостями и результатами розыгрыша следите в социальных сетях банка. И, возможно, именно вы станете владельцем новой Camry.

Лиц номер 1.2.29/197/36 выдана 3.02.2020 Национальным Банком РК