ТОО»ПКОП» продолжает вносить вклад в озеленение Шымкента

Коллектив ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» организовал акцию по озеленению.

Сотрудники завода и жители массива «Бадам-2» высадили 800 саженцев. По словам участников зеленой акции, каштаны, карагачи и дубы оздоровят экологическую обстановку в санитарно-защитной зоне нефтеперерабатывающего предприятия.

Для посадки каштанов, карагача и дуба, всё готово. Даже погода благоволит — в Шымкенте тепло и солнечно. В заранее подготовленные линки сотрудники ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» аккуратно высаживают молодые деревья.

Ерлан Базаркулов, и.о. главного технического руководителя, директор департамента охраны труда и экологии ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс»:

«В рамках поручения Президента Касым-Жомарта Токаева в ежегодном Послании народу Казахстана по масштабному озеленению, для сохранения чистоты города и сохранения природы, ее естественной красоты и истоков совместно с КГУ «Жасыл белдеу» управления развития комфортной городской среды г. Шымкента» предприятием в 2020 году для озеленения «кольца» мегаполиса было высажено 1100 саженцев. Акимату округа «Жулдыз» Енбекшинского района передано 500 штук саженцев. Согласно » Плана природоохранных мероприятий на 2023-2026 годы» ТОО «ПКОП» до 2026 года будет принимать участие в озеленении санитарно- защитной зоны с посадкой зеленых насаждений -500 штук ежегодно. На сегодняшний день посажено 9 000 саженцев и передано 1 000 саженцев жителям близлежащих населенных пунктов».

Озеленением в санитарно-защитной зоне завода занимаются третий год: высажено свыше тысячи саженцев. Сегодня активисты нефтеперерабатывающего предприятия безвозмездно передали 200 молодых деревьев жителям массива «Бадам-2» .

Марат Жумабаев , житель жилого массива «Бадам-2»:

«Эти саженцы посадим перед въездом в жилой массив, на главной улице и на территории школы. Спасибо руководству завода. Если бы саженцы раздали соседним жилым массивам, было бы хорошо. Вокруг стало зелено, экология улучшилась.11 марта мы организуем субботник. Вместе с Енбекшинским акиматом, мы — местные жители — высадим деревья, будем за ними ухаживать».

Эко акцию поддерживает молодежь. Высадка деревьев на Наурыз стала традицией. Активисты призывают не только накрыть дастархан, но и сделать город чище и уютнее.

Алибек Ауесхан , cотрудник ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс»:

«Я работаю на заводе, живу в жилом массиве «Бадам -2″. Сегодня участвую в акции по озеленению. Чтобы саженцы прижились будем ухаживать, поливать».

Участники акции убеждены, каждый высаженный саженец, при правильном уходе, приживётся и будет способствовать улучшению экологической обстановки в мегаполисе.