Главный ревизор ЮКО С. Шалабай подозревается в получении взятки

Главный ревизор ЮКО С. Шалабай задержан по подозрению в получении взятки. Председатель и главный аудитор ревизионной комиссии Южно-Казахстанской области подозреваются в получении взятки.

«23 июля текущего года Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции Южно-Казахстанской области при получении взятки в сумме 7 млн. тенге за составление положительного акта проверки изобличены председатель ревизионной комиссии Южно-Казахстанской области Шалабай С. и главный аудитор ревизионной комиссии области Кудияров Б.», — сообщили в пресс-службе Национального бюро по противодействию коррупции.

По информации ведомства, Шалабай задержан и водворен в ИВС УВД Шымкента. С учетом полного признания вины и содействия в раскрытии преступления Кудияров не задерживался. Проводится досудебное расследование.

Видео задержания чиновника опубликовало в своем аккаунте Агентство РК по делам государственной службы и противодействию коррупции.