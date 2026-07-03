Шантаж под видом «общественного контроля»: в Шымкенте задержаны блогер и его подельники

Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Шымкента пресечена деятельность группы лиц, занимавшейся вымогательством денежных средств под угрозой распространения в социальных сетях компрометирующих видеоматериалов.

В ходе оперативных мероприятий установлено, что местный блогер, аудитория которого в Instagram насчитывает около 150 тысяч подписчиков, совместно с тремя сообщниками целенаправленно осуществлял видеосъемку предпринимателей и государственных служащих.

В качестве повода использовались предполагаемые дисциплинарные проступки при исполнении служебных обязанностей, а также возможные нарушения, связанные с предпринимательской деятельностью.

Полученные видеоматериалы он использовал как средство давления, требуя от граждан денежные средства за отказ от их публикации в социальных сетях.

Подозреваемые задержаны и водворены под стражу. Проводятся следственные мероприятия.