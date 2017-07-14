Грозу и сильный ветер обещают синоптики жителям ЮКО. Оперативная служба ДЧС распространила штормовое предупреждение для районов Южно-Казахстанской области.

14 июля в отдельных район ЮКО ожидается усиление ветра до 23 метров в секунду, грозовые дожди. Напомним, недавний ветер в Шымкенте, поваливший деревья и снесший крыши, был всего 18 метров метров в секунду.

В Шымкенте сегодня ожидается 28-31 градус выше ноля, ясная безоблачная погода. Переменная облачность и кратковременный дождь возможны ночью.

А в целом по стране на большей части территории с прохождением фронтальных разделов сохраняется неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, возможно выпадение града, местами усилится ветер, на юго-западе – туман. Лишь в западной части республики ожидается погода без осадков.

В Акмолинской, Алматинской, Южно-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, днем в Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, возможно выпадение града, в Южно-Казахстанской области порывы 23 м/с. В Жамбылской области местами возможно выпадение града, днем местами усилится ветер 15-20 м/с. В Мангистауской области местами ожидается туман.

В Кызылординской, Южно-Казахстанской, местами в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Жамбылской, Алматинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.