Известный краевед и журналист Алексей Гончаров презентовал вторую книгу

Известный в Шымкенте краевед и журналист Алексей Гончаров презентовал свою вторую книгу, куда вошли «путевые заметки» по Южно-Казахстанской области и, собственно, Шымкенту – истории городских улиц, несколько исторических трудов – почти документальных, а так же очерки нескольких лет, опубликованные в газетах и социальных сетях.

Презентация прошла без особого пафоса. Алексей сообщил о ее проведении на страничке в соцсетях и пришли те, кому было действительно интересно послушать истории, часто не совпадающие с официальными, но от этого не менее интересные и правдивые.

А в том, что Алексеич, как называют его друзья, потрясающий рассказчик и кладезь полезных знаний об истории родного края, никто и не сомневается. Ему и слово.

О книге

Потребность в подобной литературе есть у того круга людей, которым интересна реальная история Юга. Молодежь по любому поводу говорит, что в интернете все есть! Априори, мол. На самом деле, нет ничего в интернете.

Эта книга – плод пятилетних трудов. Структура книги та же, что и первой – немного истории, путешествия, есть раздел «Прогулки по Шымкенту», в нем собраны истории улиц и целых районов. И знаете, что заметил? Сам чувствуешь себя молодым, 55 лет – разве это срок? А с другой стороны уже ходячая история. Причем, ты эти сведения ни где-то откопал, ты все это пережил, знаешь, в этом рос. Помнишь то, что 30-летние уже и не знают. А хочется сохранить. И вот поэтому об обычных улицах, по которым мы ходим каждый день, я тоже стал писать. И оказалось, что это тоже достаточно интересно.

Мифы и легенды древнего Юга

Есть два интересных момента, которые меня трогают. Первый, это история возникновения Шымкента. Мы говорим, что городу 2200 лет. А кто эти люди-основатели? Я поговорил с маститыми историками, поднял материалы, и появилась гипотеза о племенах дахов, которые основали наш город, я ее излагаю.

А вот Отрарская библиотека – «миф в законе». У нас, к сожалению, сегодня официальная история питается мифами. Если государство живет не совсем полноценной жизнью – может, люди бедны, не могут себя реализовать, они пытаются искать гордость в мифах о своих глубоких корнях. И рождаются легенды, призванные потрафить национальным чувствам. И вот у нас такой миф, как библиотека. Никогда ее не было, миф-то появился в 70-ых годах прошлого века! Мне удалось проследить, откуда он возник, найти первоисточник. Самое интересное, что когда статья была закончена, смотрю: Алишер Акишев выступает по телевизору, это сын Кемаля Акишева, маститого археолога, сам востоковед наш, тоже великий. И Акишев говорит то же самое, что я написал в своей статье! Совершенно независимо друг от друга мы пришли к одному выводу. Я считаю, что такие вещи люди должны знать, потому что если история на уровне массового сознания держится на мифах, это не может вызвать ничего кроме насмешек со стороны соседей и этнического чванства.

Как сделать историю популярной

Я не могу назвать себя профессиональным историком, хотя по образованию историк. Я не работаю с источниками, я популяризатор истории. Посмотрите, издано довольно много книг плохих и хороших, но профессионалы, они пишут таким языком, что человек с образованием филолога или слесарь читать их не будет. А история, она всем интересна. Я не делаю никаких открытий, хотя придерживаюсь хронологии. Стараюсь обращаться к трудам маститых историков, стараюсь это все увязать, чтобы обычному человеку было просто и понятно читать. Эта цель – популяризация истории, я ее перед собой ставлю.

Учитель

Когда я начал путешествовать по родному краю, ходил, как все – просто ходил и все. А потом мне попались книги Павла Мариковского. Удивительный натуралист. В любой другой стране мира он бы сделал состояние на своих книгах, как Джеральд Даррел, например, и еще несколько великих натуралистов. Мне попалась его книга «Пустыни Казахстана» и я зачитался! А потом понял, что не просто ходить надо – надо смотреть, наблюдать. Он сам энтомолог, и он научил меня тому, что насекомые не просто летают. Я стал смотреть, куда же они летят, куда бегут муравьи и так далее. И все книги Павла Степановича, какие я смог, я собрал.

Я его считаю своим учителем. Он научил меня не просто бродить, плыть, ездить, он научил меня видеть! Наблюдать и сравнивать. Может, я и не достойный ученик, но считаю себя некоторым образом заочником Павла Мариковского.

Никогда не мог понять в горах одной вещи: «А мы за три дня прошли маршрут! А мы за два! А мы за полтора!» Ребята, а кто вас гнал? Вы что, план на заводе поднимаете? Идти надо не спеша, чтобы видеть этот мир, чувствовать его, жить им. И так везде, не только в горах.

Источники

Источники – это собственная память, рассказы старожилов и труды историков с именем, авторитетных. В музее, например, нет ничего. Наш историко-краеведческий музей уничтожен. Я это говорю на всех уровнях, официально. Его убили с переездом в новое здание. Меньше стало залов, меньше экспозиций, зал природы вообще отсутствует, информация 18-19 веков тоже отсутствует. Здание построено вообще не как музей, потому что обычно служебные и экспозиционные места разделяют, а здесь все намешано. Музея, как такового больше нет.

Далеко ходить не надо – посмотрите какой шикарный музей в Таразе! В центре города, напротив администрации. Там любят свою историю. У нас нет. И нет там никакой информации.

Была в Шымкенте потрясающий филолог Валентина Попова. Она собрала удивительный материал об улицах города, но я не знаю, где его найти. Вроде бы в музее что-то есть – найти не могут. Их бы сейчас издать, найти и издать эти материалы, но это никому не нужно. По сути, Валентина Николаевна была самым глубинным специалистом по истории Шымкента.

На самом деле, тема больная – издается масса буклетов о нашей области, о нашем городе. А ведь в них ничего нет – общие фразы. Мне кажется, человек 200 активных есть в Шымкенте, у которых здесь прошло босоногое детство, и осталась любовь к родному городу, любовь к прошлому, стремление сохранить этот город. Может быть и получится. Главное, делать то, что ты умеешь делать хорошо.

Я пишу. Стараюсь, чтобы прочитали и увлеклись. И когда меня спрашивают: «А ты что сделал?», я отвечаю: «Я делаю то, что могу…» Главное, не делать историю в угоду конъюнктуре. Кстати, стараясь этого не делать, и нажил себе врагов. Как среди одних националистов, так и среди других националистов. Хотя, историю нельзя переписать – факты исторические всегда объективны…

Новейшая история? Ее писать можно только в мемуарах. Но чтобы писать мемуары, надо выйти на пенсию. Мне еще восемь лет… Посмотрим.

Елена Бояршинова