История, которую едва не стерли

Северо-западная окраина Шымкента, индустриальная зона «Бозарык». Недавно здесь гудела техника, поднимая пыль над новыми стройками. Но чуть в стороне, на невзрачных холмах в 500 м от жилого массива Кайнарбулак, развернулась настоящая гонка со временем. Археологи старались успеть, прежде чем бульдозеры сровняют с землей следы давно ушедших эпох, пишет Казахстанская правда.

Курганы на краю современности

Здесь, на правом берегу надпойменной террасы реки Кайнарбулак, археологи исследовали курганный могильник, состоящий из 16 захоронений, часть из которых оказалась по-настоящему уникальной. Это были не просто раскопки, а настоящие охранно-спасательные работы, своевременно организованные акиматом города Шымкента, цель которых – сохранить память о древних культурах Южного Казахстана, оказавшихся на грани исчезновения из-за активного освоения территории.

Территория, на которой располагался могильник, ранее была сельскохозяйственным полем. Многое здесь пострадало от многолетней распашки, но даже пос­ле этих вмешательств археологи обнаружили катакомбные захоронения с дромосами – длинными входами в погребальные камеры, заложенные кирпичом и глиной, а также погребения в грунтовых ямах.

Неопровержимым свидетельством развитых погребальных традиций стали найденные глиняные сосуды, украшения, наконечники стрел, ножи, стеклянные и каменные бусины. Костяки в катакомбах были ориентированы преимущественно лицом на восток, в грунтовых могилах – на запад, что подчеркивает разнообразие погребальных практик. Некоторые курганы скрывали не один, а два или три слоя разного рода захоронений – такие находки свидетельствуют об изменениях в обрядах с течением времени.

– Мы имеем дело с многослойным археологическим памятником, – сообщает кандидат исторических наук главный научный сотрудник ТОО «Инженерная археология» Олеся Байтанаева. – Большая часть исследованных погребений, как показывают результаты радиоуглеродных анализов, датируется началом I–II веков нашей эры.

Могильник Кайнарбулак

Курганный могильник состоит из восьми крупных курганов и двух групп, каждая из которых включает по четыре кургана. Эти курганы расположены цепочкой в направлении юго-запад – северо-восток, на правой надпойменной террасе реки Кайнарбулак. Архео­логи раскопали 16 курганов, несмотря на ущерб от хозяйственной деятельности, таких как распашка земель и раскопки в древности. Диаметр некоторых курганов достигает 20 м, а высота – до 1,3 м.

– Большинство захоронений было разграблено еще в древнос­ти, а костяки частично разбросаны или утрачены, – поясняет магистр гуманитарных наук старший научный сотрудник НЦ «Археология и антропологические исследования» ЮКУ им. М. Ауэзова Азамат Ергешбаев.

Археологи выделяют три основных хронологических периода, отражающих богатую культурную и историческую палитру этого региона: сакские и раннесарматские погребения, датируемые V–II веками до н. э. Характерные для этого периода сосуды, бронзовые наконечники стрел и керамика, несмотря на значительные следы грабежей, раскрывают нам важные аспекты обрядов.

Следом идет гунно-сарматский период (II век до н. э. – I век н. э.). Такие находки, как горшки с петлевидными ручками, а также характерные «всаднические» захоронения, показывают влияние кочевых гуннских традиций.

И наконец, отрарско-каратауская культура (I–IV века н. э.), представленная гончарными изделиями, мисками, кружками и столовой керамикой с аналогами, распространенными по всей Сырдарье.

Самые поздние захоронения датируются XIV–XVII веками, выполнены по мусульманскому обряду и говорят о значительном культурном и религиозном переосмыслении этой территории в исламский период.

Осколки эпох

Одним из самых интересных открытий археологов стало обнаружение «семейного» склепа с тройным захоронением, который оказался настоящей временной капсулой древних обычаев.

Исследования показали, что это была сложная многоярусная погребальная конструкция. Первый костяк, найденный на глубине 2,05 м, был ориентирован головой на запад, с лицом, обращенным к правому плечу. Руки его были сложены на бедрах, а рядом лежал кувшин с вертикальной ручкой. Под ним, на 10 см ниже, был обнаружен второй костяк, ориентированный головой на восток. К северу от костяка, в области бедра, зафиксированы керамические сосуды: кувшин с вертикальной пластинчатой ручкой и миска. Ниже, в районе правого колена, располагалась черноглиняная кружка, которая лежала на боку. Слева от верхней части второго костяка, у самой стенки погребальной камеры, зафиксированы останки еще одного костяка. Костные элементы не сохраняли анатомического порядка и были собраны в одном месте – очевидно, они были сдвинуты при погребении второго костяка. Здесь же, с костными остатками, была найдена часть закопченного кухонного сосуда ручной лепки.

Это открытие подтверждает наличие семейных погребальных традиций, где несколько поколений или членов одной семьи могли быть погребены в одном склепе.

Вторая уникальная находка – захоронение в позе всадника, которое, скорее всего, указывает на возможную принадлежность к гунно-сарматским традициям.

Третье открытие – два детских захоронения в одном кургане, выполненных по мусульманскому обряду, одно из которых сопровож­далось ярко-голубой стеклянной бусиной, что является интересным примером сочетания различных культурных традиций.

Особое внимание привлекает бронзовый трехлопастный наконечник стрелы, датируемый V–III веками до н. э., а также сосуд с темным черепком, с добавками дресвы, который, вероятно, использовался в ритуальных целях. Подобные сосуды были обнаружены в погребениях усуней III–II веков до н. э. и даже в культурах более раннего периода.

В ходе раскопок в грабительских ямах археологи обнаружили фрагменты водоносных кувшинов XI–XII веков, что стало важным свидетельством времени, когда происходило ограбление курганов. Подобные находки не только помогают восстановить хронологию событий, но и дают ценную информацию о культуре и быте древних народов, а также об изменениях в социальных и политических структурах в этот исторический период.

Глазурованная керамика, найденная в верхних слоях, свидетельствует о мусульманских захоронениях XIV–XVII веков, показывая, как на протяжении веков сакрализация этого пространства не прекращалась, а продолжала свою жизнь в новых религиозных формах.

С уверенностью можно сказать, что уникальный могильник Кайнарбулак был спасен. Благодаря заботе акимата города Шымкента и напряженной работе археологов у нас появилась возможность прикоснуться к истории, которую едва не стерли с лица земли трактора и асфальтоукладчики.

– Это не просто курганы, это летопись, которую мы можем, образно говоря, прочесть по следам древних обрядов, – резюмирует ветеран археологии и охраны памятников Южного Казахстана Александр Грищенко. – И теперь эта летопись сохранена.

Курганный могильник Кайнарбулак – это не просто археологический памятник, это настоящий исторический архив, который охватывает эволюцию погребальных традиций Южного Казахстана за два тысячелетия – от сакских и гунно-сарматских обрядов до мусульманских захоронений. Данный некрополь демонстрирует непрерывность культурного и духовного значения этой территории.

Исследования подтверждают, что даже в средневековье местное население продолжало использовать древние курганы, наделяя их новым смыслом в рамках исламской традиции. Раскопки на Кайнарбулаке стали важным шагом в сохранении культурного наследия региона.

Несмотря на утрату части памятников из-за хозяйственной деятельности, ученым удалось задокументировать уникальные находки, которые станут основой для дальнейших исследований. Этот некрополь – ключ к пониманию исторических процессов, происходивших на юге Казахстана на протяжении более чем двух тысячелетий.

Любовь Доброта