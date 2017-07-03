Крупный перекресток на Темирлановском шоссе закроется для движения до конца года

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В Шымкенте начинается строительство крупной дорожной развязки. В этой связи сегодня ночью — 3 июля будет полностью перекрываться движение на развязке возле рынка «Бекжан».

Движение по всем четырем направлениям на пересечении ул. Темирлановское шоссе и ул. Ахунбабаева будет полностью перекрыто.

К концу года будут открыты некоторые направления.

Акимат Шымкента просит всех жителей и гостей города. Выезжающих в сторону аэропорта, планировать свою поездку заранее с запасом времени, необходимого на объезд этого участка. Объезд будет осуществляться по правосторонним съездам.

Акимат города еще раз напоминает водителям быть предельно внимательными на данных участках и приносит свои извинения за причиненные неудобства.

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1 Комментарий Включено "Крупный перекресток на Темирлановском шоссе закроется для движения до конца года"

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Ержан Ганиев

Представляю пробку по Алматинской трассе((

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21 минут 38 секунд назад
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