В Шымкенте начинается строительство крупной дорожной развязки. В этой связи сегодня ночью — 3 июля будет полностью перекрываться движение на развязке возле рынка «Бекжан».
Движение по всем четырем направлениям на пересечении ул. Темирлановское шоссе и ул. Ахунбабаева будет полностью перекрыто.
К концу года будут открыты некоторые направления.
Акимат Шымкента просит всех жителей и гостей города. Выезжающих в сторону аэропорта, планировать свою поездку заранее с запасом времени, необходимого на объезд этого участка. Объезд будет осуществляться по правосторонним съездам.
Акимат города еще раз напоминает водителям быть предельно внимательными на данных участках и приносит свои извинения за причиненные неудобства.
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1 Комментарий Включено "Крупный перекресток на Темирлановском шоссе закроется для движения до конца года"
Представляю пробку по Алматинской трассе((