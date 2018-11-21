Появились подробности ДТП, произошедшего во вторник 14 ноября по Тамерлановскому шоссе. Автомобиль Toyota Camry сбил двоих мужчин, переходивших дорогу по пешеходному переходу.

Оба пострадавших приходились друг другу братьями. Участковый инспектор Енбекшинского райотдела полиции, 1984 г.р., от полученных травм скончался на месте.

Второй – 32-летний военнослужащий одной из войсковых частей, в тяжелом состоянии госпитализирован.

«Задержанному предъявлены обвинения по статье 345 часть 3 Уголовного кодекса РК «Нарушение правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть человека», — сообщил судья следственного суда Шымкента Сержан Токтасынов.

Житель Атырауской области 1998 г.р., который находился за рулем Toyota Camry задержан.