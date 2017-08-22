Строители вынуждены перекрывать частями Темирлановское шоссе для укладки асфальта. В Шымкенте продолжается средний ремонт оживленной дороги на участке от улицы Сыпырган ата до улицы Желтоксан.

Ремонтные бригады укладывают асфальт поэтапно — на отдельных участках дороги. В разгар рабочего дня на Темирлановском шоссе ведутся работы по укладке первого асфальтного слоя из трех. Для этого дорожным полицейским пришлось перекрыть часть дороги — от улицы Аль-Фараби до Кастеева. Водители вынуждены ехать по встречной полосе.

«Да, неудобно, поток машин большой. Лучше бы они полностью сняли слой асфальта и потом только укладывали новый», — возмущаются водители.

«Ночью нужно проводить такие работы! В самый час пик все делают, это очень неудобно, столько времени теряем!» — недовольны графиком работы строителей шымкентцы.

Фрезерование и полная укладка асфальтового покрытия за раз не делается, отвечают водителям специалисты. А движение автотранспорта по Темирлановскому шоссе интенсивное как днем, так и ночью. Поэтому в какое время суток заниматься ремонтом, значения не имеет, уверены строители. Заторов все равно не избежать.

«460 метров в одном направлении, 460 — в другом. Укладка асфальта производится частично, чтобы избежать заторов автотранспорта. Кроме того, мы делим территорию по участкам», — поясняет Рахметдин Мамарахимов, мастер участка ТОО «Корпорация Береке А».

Средний ремонт, который начался в июне, обойдется городской казне в 950 млн. тенге. На эти средства строительная компания проведет работы на отрезке более пяти километров.