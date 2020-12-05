Пострадали два человека.

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5 декабря, около пяти часов утра, автомобиль марки «Toyota Camry 55» снес линию электропередач и врезался в дверь магазина. ДТП произошло на Тамерлановском шоссе.



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По словам очевидцев, автомашина марки «Toyota Camry» двигалась в направлении базара Бекжан.

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22-летний водитель по невыясненным обстоятельствам не справился с управлением – автомобиль занесло и он снес столб, затем отлетел на несколько метров и врезался в магазин.

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В результате ДТП пострадало два человека: водитель и пассажир иномарки. Они были доставлены в БСМП г. Шымкента.

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Сотрудники дорожной полиции выясняют обстоятельства ДТП.

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Автомобиль восстановлению не подлежит.